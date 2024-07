Topi nella fontana di piazza San Pietro, anche il ratto cerca refrigerio per il caldo

Topo trova refrigerio sotto le Fontane Gemelle di Gian Luigi Bernini a piazza San Pietro: il video è virale sul web

I topi non lasciano in pace nemmeno piazza San Pietro, come successo in queste ore. Numerosi turisti avrebbero immortalato il ratto sotto la famosa Basilica dello Stato Vaticano, con l’animale che probabilmente cercava dell’acqua fresca per tamponare la forza del caldo sulla città capitolina. Ancora un’immagine che dimostra il profondo stato di degrado in cui versa il centro storico della Capitale d’Italia.

Topo si fa il bagno nella Fontana sotto la Basilica di San Pietro

Il video sta diventando virale su web, grazie alla pubblicazione di Welcome To Favelas. Un piccolo topo viene immortalato sotto una delle Fontane Gemelle di Gian Lorenzo Bernini, probabilmente in cerca di aria fresca. Il ratto non sembra dare fastidio a nessun turista, tanto da essersi riparato all’ombra dell’opera artistica per non sentire la calura e probabilmente bere un sorso d’acqua fresca prima di sgattaiolare chissà dove nel Centro Storico.

L’ennesima fotografia del degrado di Roma

Oggi un topo che si affaccia alle Fontane Gemelle di piazza San Pietro, ma la storia delle colonie dei ratti a Roma è lunga. Come avevamo scritto nelle settimane scorse, il problema dei roditori nella Città Eterna è sentitissimo. Dopo la presenza sotto la finestra del Papa, il Centro Storico vede disseminati diversi episodi di degrado in tal senso.

Partiamo dalla zona del Rione Monti, dove qualche mese fa una colonia di topi ha preso d’assalto un cartone della pizza: almeno trenta topi si sono ammassati sui resti della prelibatezza, sfamandosi con poca fatica. Identica situazione fuori dal Centro Storico, questa volta nella zona della Tiburtina. Qui una folta colonia di ratti aveva preso d’assalto alcuni cassonetti dell’immondizia, girando tra i sacchi della spazzatura in cerca di cibo. Una situazione dove la stessa politica del IV Municipio, attraverso il consigliere Fabrizio Montanini, aveva chiesto un intervento all’ASL competente per una derattizzazione.