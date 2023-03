Tor Bella Monaca, una raccolta fondi per salvare il Centro Studi ‘Libertà va cercando’

Roma. I presidi culturali e di studio che si trovano nelle periferie sono importanti, fondamentali: per creare interazione, per dare possibilità e, soprattutto, per generare consapevolezza e senso di comunità. Ma ancora più importante è il loro obiettivo madre: limitare la dispersione scolastica in periferia. Come da tempo cerca di fare quello situato a Tor Bella Monaca: il Centro Studi “Libertà va cercando”.

Tor Bella Monaca, periferia della Capitale. Qui studiare assume un valore in più rispetto ad altri luoghi della città. Per tale ragione ecco che il Centro Studi “Libertà va cercando”, nato dall’incontro di alcuni insegnanti e studenti universitari, desiderosi di comunicare la loro passione ritrovata per lo studio, rappresenta un presidio culturale e sociale da preservare, perché gli studenti possano vivere l’impegno scolastico come scoperta della realtà e come amicizia.

Obiettivo: limitare la dispersione scolastica nel quartiere

”Il centro studi ‘Libertà va cercando’ è un’associazione di volontariato a Tor Bella Monaca e ha come obiettivo quello di limitare la dispersione scolastica del quartiere. Da anni decine di volontari, universitari e insegnanti, donano il loro tempo per dare sostegno gratuito agli studenti, aiuto allo studio, ripetizioni, e per scoprire insieme la libertà dell’educazione” – spiega la professoressa Vincenzina D’Antrassi, sulla piattaforma GoFundMe, dove da poco hanno deciso di lanciare una raccolta fondi perché, come spiega lei stessa. “Per molto tempo i locali del centro studi sono stati garantiti gratuitamente dal Municipio VI, fino a quando non sono stati ritirati e riassegnati nel 2018. Da allora ci siamo operati per trovare altri locali adatti al nostro progetto, ma abbiamo bisogno di aiuto per sostenere le nuove spese. In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, l’educazione e un approccio reale all’istruzione risultano sempre più decisivi nella vita dei giovani”.

Come contribuire alla causa

L’appello del Centro Studi: ”Aiutaci con una contributo per il luogo che sostiene l’impegno di studenti e insegnanti per vivere la vita riscoprendo il suo significato”. Per chiunque volesse contribuire alla causa, la campagna è raggiungibile al link di seguito: https://gf.me/v/c/gfm/liberta-va-cercandocentro-studi-tor-bella-monaca.