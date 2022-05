Tor Cervara, i nomadi si aggirano tra le auto in sosta, i residenti chiamano subito i Carabinieri: fermati

Era notte e i tre nomadi si aggiravano tra le auto in sosta in via Tor Cervara senza un motivo apparente. Le movenze dei tre però non sono passate inosservate e infatti gli abitanti della zona hanno avvertito immediatamente i Carabinieri. I militari, giunti immediatamente nella zona, li hanno identificati e sorpresi con diverso materiale sospetto. Non si sa cosa stessero cercando di fare o cos’avrebbero potuto fare ma tutti gli oggetti, probabilmente rubati e potenzialmente pericolosi, sono stati sequestrati.

Paura in via di Tor Cervara

I tre hanno rispettivamente 24, 31 e 37 anni. Quando gli agenti sono andati sul posto per capire cosa effettivamente stessero facendo li hanno trovati in possesso di una grossa cesoia per materiale ferroso e due marmitte di dubbia provenienza. Vista la situazione, i Carabinieri hanno provveduto a sequestrare il materiale e a segnalarlo all’Autorità Giudiziaria.