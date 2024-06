Torna il caldo da record per l’estate 2024: in Italia temperature tra le più alte d’Europa

Torna il caldo da record in Italia: le temperature aumenteranno dopo la terza settimana di giugno e ci accompagneranno per tutta l’estate

I meteorologi l’hanno ufficializzato: il grande caldo tornerà in Italia. E’ solamente una questione di giorni, quando la calura da record tornerà a coprire il nostro Paese. Per chi ha deciso di andare in vacanza dalle prossime settimane, potrà avere la certezza di trovare delle belle giornate nei posti di villeggiatura della Penisola e nelle altre località straniere che affacciano sul Mar Mediterraneo. Ecco quali saranno i periodi di maggiore caldo.

Quando tornerà il caldo da record in Italia

Analizzando l’andamento del tempo in Europa, il cambio di clima in Italia è previsto per la fine di giugno. Se già abbiamo visto alcune giornate di grande caldo nell’ultima settimana, un cambio di passo avverrà con l’avvicinarci alle prossime settimane. Un’onda di calore travolgerà l’Italia da martedì 25 giugno 2024, in una situazione atmosferica che potrebbe abbandonarci solamente a distanza di diverse settimane.

Come cambierà il clima quest’Estate

Secondo il parere dei meteorologi, ripresi anche da SkyTg24, il maltempo lo porteremo avanti ancora per pochi giorni. Poi arriverà l’onda di caldo, che in Italia si presenterà come tra le più forti in Europa. Da noi troveremo un aumento della temperatura di 2°C in confronto all’anno scorso, in temperature che già furono da record: 40°C nel Centro Italia, 48°C addirittura in Sicilia. Nel resto del continente europeo, la temperatura dovrebbe aumentare solamente di un grado in confronto allo scorso anno.

Un campanello d’allarme per tanti cittadini, soprattutto più anziani o bambini. Gli italiani dovranno attrezzarsi per rendere fresche le loro case, tra ventilatori e condizionatori. A differenza dello scorso anno, poi, le piogge potrebbero non rompere il ciclo del caldo sulla Penisola. Potrebbe innescarsi un fenomeno di altissime temperature, che toccherà la nostra area geografica dalla fine di giugno e arriverà alle prime giornate di settembre.