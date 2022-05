Torna il decoro in viale Gabriele D’Annunzio: via fogliame e cumuli di rifiuti

Cumuli di rifiuti e una considerevole quantità di fogliame, questo quanto hanno trovato gli agenti della Polizia Locale intervenuti oggi lungo la rampa di Gabriele D’Annunzio. I vigili e il personale dell’Ama hanno ripulito completamente il sito, restituendo il decoro che merita.

Torna il decoro sulla rampa di Gabriele D’Annunzio

Le operazioni sono avvenute questa mattina lungo la rampa di Gabriele D’annunzio, all’altezza di piazza del Popolo. Qui gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (Gruppo Trevi) sono intervenuti — insieme al personale e ai mezzi dell’Ama— per la presenza di giacigli vari e una notevole quantità di rifiuti, accatastati in alcune rientranze e non visibili dalla strada.

Al termine delle operazioni di rimozione del materiale, il sito è stato interamente ripulito. Al momento dell’intervento non è stato trovato alcun occupante.