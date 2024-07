Torna il mercato di Acilia a via Bonichi, ma la zona non è idonea all’attività

Il mercato settimanale di Acilia torna a via Gino Bonichi: la scelta del X Municipio non calcola come la zona non possa ospitare l’attività

Continuano i pasticci nel X Municipio, questa volta con un fatto che tocca la zona di Acilia. Il X Municipio avrebbe deciso di riportare i banchisti all’interno dello storico mercato di via Gino Bonichi. Un appuntamento fisso per gli abitanti del quartiere San Giorgio, che per quasi trent’anni hanno visto i banchi in esposizione sotto le loro case. Una situazione che, nonostante la volontà dell’Amministrazione, vedrebbe delle forti resistenze da parte della legge.

Il mercato di Acilia torna nella sua posizione storica

Un anno e mezzo fa, il mercato di via Bonichi fu trasferito in un altro quartiere dell’entroterra nel X Municipio. A poca distanza da San Giorgio di Acilia, l’Amministrazione lidense decise di portare i banchisti alla Madonnetta: potevano esporre lungo via Bruno Malajoli, proprio adiacenti al parco abbandonato con lo stesso nome di questa zona. Ora è stata inviata una circolare ai singoli banchisti, dove il Comune di Roma ha comunicato ufficialmente il ritorno nella zona di San Giorgio nei prossimi giorni.

I limiti dei banchi su via Gino Bonichi

I problemi di un mercato settimanale su via Gino Bonichi sono molteplici, a cominciare dallo stravolgimento per la viabilità locale di Acilia e soprattutto un disagio per i residenti che abitano nella zona. Questo sito ormai da trent’anni vedeva uno status di località provvisoria per il mercato, in una struttura idonea che però non è mai sorta all’interno del X Municipio. Nonostante siano passati gli anni, il pasticcio amministrativo non si è risolto. Nemmeno a luglio 2024, dove il Comune di Roma ha nuovamente deciso di mandare i banchisti nella stessa area cittadina.

Eppure i problemi oggi sono sollevati dagli stessi commercianti del mercato settimanale, che andrebbero a operare su via Bonichi pur sapendo di non avere numerosi servizi per lavorare. A cominciare dai servizi igienici, ancora assenti nonostante un investimento di 2 milioni di euro per riqualificare la strada dentro San Giorgio. In virtù di ciò, il consigliere Giuseppe Conforzi (capogruppo di Fratelli d’Italia) chiede chiarezza al X Municipio, minacciando esposti alla Procura della Repubblica e la Corte dei Conti per presunto danno erariale.