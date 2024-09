Torna la pulizia della strada al Centro Giano, i residenti: “Finalmente è passata AMA”

Residenti contenti per il passaggio dell’AMA nel quartiere di Centro Giano nel X Municipio di Roma Capitale

E’ passata la pulizia della strada per numerose zone di Centro Giano, piccolo quartiere sorto nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. Il passaggio dell’AMA mancava da diverso tempo, coi residenti della zona che in più occasioni avevano segnalato al Comune i problemi di decoro nel quadrante cittadino e addirittura la presenza di discariche abusive. I lavori, che hanno interessato le vie principali del quartiere, hanno toccato anche il quadrante nei pressi dell’Asilo Nido.

Residenti esultano per la pulizia della strada a Centro Giano

Gli interventi si sono svolti questa mattina sul presto, come immortalato da numerose immagini del Comitato di Quartiere Centro Giano sulla propria pagina Facebook. Gli operai di Ama sono stati visti mentre passavano l’acqua e aspiravano il fogliame su via Albi, ovvero la strada principale del quartiere e che collega con la via Ostiense. Il passaggio degli operatori ecologici ha interessato anche via Badolato, via Brognaturo e via Mongiana.

Pulita la strada davanti all’Asilo Nido

Gli operatori dell’Ama si sono soffermati anche alla strada che costeggia l’Asilo Nido “Le Pratoline”, situato a via Maierato. Come evidenziato dal Comitato di Quartiere, dopo il passaggio degli addetti al decoro ora lo spazio riflette un’area vivibile e accogliente per i bambini che vivono la struttura scolastica. Una situazione che, gli stessi residenti, si augurano possa rimanere decorosa anche per le prossime settimane.

L’appello dei residenti all’AMA

La pulizia di Centro Giano, almeno per i residenti, non può essere una tantum “straordinaria” collegata alla presenza dell’AMA nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. Al contrario, i cittadini si aspettano un ritorno all’abituale pulizia settimanale delle strade locali, che fino a qualche tempo fa avveniva puntualmente nelle giornate di lunedì mattina. Inoltre, una nuova segnalazione è stata posta verso la presenza di discariche abusive poco distanti dai cigli della strada.