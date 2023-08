Torna l’allerta caldo, da domani sale la colonnina di mercurio: ecco dove

Dopo qualche giorno di leggero fresco nella zona balneare di Roma, per questo weekend ritorna il grande caldo in tutta la Capitale. Il ciclone africano, dopo aver lasciato una piccola tregua di 72 ore, tornerà a colpire con le alte temperature tutto il territorio romano. Come la settimana scorsa, i meteorologi credono si ritornerà a vivere i prossimi tre giorni in maniera estrema, con le colonnine che potrebbero toccare anche i 43 gradi.

Ritorna il gran caldo a Roma

Da una parte, un fine settimana soleggiato è quello sperano i molteplici cittadini che vivono la Città Eterna. Bel tempo questo sabato e domenica, così da potersi recare al mare tra Santa Marinella e Anzio senza particolari problemi. Così dovrebbe poter essere, anche se in spiaggia bisognerà cercare posti all’ombra e freschi dove passare la giornata: una soluzione potrebbero rivelarsi gli stabilimenti attrezzati, esperienza di “fuoco” potrebbe dimostrarsi la spiaggia libera, specialmente come quelle poi presenti a Ostia.

Sul lungomare belle giornate e caldo atroce

Le previsioni per il Litorale Romano parlano chiaro: belle giornate, con temperatura destinata a salire tra sabato e lunedì. Su Ostia, il termometro dovrebbe oscillare tra i 30 e i 33 gradi, con una graduale rinfrescata a partire dal 1 agosto. A Fregene, invece, la pineta dovrebbe attutire la presenza delle alte temperature, regalando ai cittadini un termometro più stabile e che si aggirerà intorno ai 29 gradi per tutta la settimana prossima.

La situazione a Torvaianica e Anzio

Il sole non dovrebbe risparmiare la zona sud del Litorale Romano, portando bel tempo anche da Pomezia in giù. A Torvajanica, il sole dovrebbe rendere accoglienti le spiagge: qui le temperature intorno ai 30 gradi, con una flessione che potrebbe presentarsi solo a partire della prossima settimana. Più fresca la situazione ad Anzio e Nettuno, dove nel weekend le temperature si stazioneranno sui 27 gradi. Da lunedì, nonostante il maltempo, la temperature potrebbe salire oltre i 30 gradi per la forte umidità.