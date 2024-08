Tornano i fiori per Tiziana Laudani a Largo San Giuseppe Artigiano, la sorella: “Vi prego, quest’anno non rubateli”

La sorella Ombretta porta i fiori nel punto dove perse la vita Tiziana Laudani, l’appello: “Quest’anno non fateli sparire”

E’ l’anniversario della morte di Tiziana Laudani, signora e madre che perse la vita al Portonaccio dopo essere caduta, per una grata, dentro un parcheggio abbandonato. A distanza di anni, la sorella Ombretta e il quartiere lottano per avere verità e giustizia sulla morte della 37enne. Proprio la parente cerca di mantenere la memoria viva della donna, installando fiori freschi e fotografie nel punto dove perse la vita: largo San Giuseppe Artigiano.

Tornano i fiori per Tiziana Laudani nel quartiere di Portonaccio

Era agosto 2016, quando Tiziana precipitò da una grata e perse la vita dopo un volo di diversi metri. Una situazione che, oggi come all’epoca, solleva interrogativi sulla sicurezza dei pedoni nella zona del Portonaccio e soprattutto cerca giustizia su quel drammatico avvenimenti.

Ombretta Laudani non si è persa d’animo nel ricordare, costantemente, la tragedia che ha toccato la sua famiglia e ha portato via sua sorella. Ha voluto ricordarla con un video poche ore questa mattina, proprio girato sul punto di largo San Giuseppe Artigiano dove Tiziana perse la vita.

L’appello di Ombretta Laudani per ricordare la sorella

Ombretta Laudani questa mattina era a largo San Giuseppe Artigiano. Ha evidenziato come, in vista di domani, la strada è stata completamente pulita. Una situazione che però dovrebbe essere abituale, con il Comune di Roma che cura questo quadrante costantemente e non solo in occasioni speciali. Ringraziando il consigliere Fabrizio Montanini, che da sempre si è battuto per il decoro della strada e la verità su Tiziana, ha deciso di lanciare anche un altro appello alla cittadinanza della zona Tiburtina.

La sorella ha portato una nuova foto di Tiziana sul luogo dell’incidente, oltre a due mazzi di fiori. L’augurio di Ombretta Laudani è quello che ignoti, almeno quest’anno, non compiano un gesto ignobile già avvenuto negli anni scorsi: far sparire i fiori per la defunta.