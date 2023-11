Tornano le domeniche ecologiche a Roma: stop ai veicoli in fascia verde il 19 novembre

Il prossimo 19 novembre 2023 ripartono a Roma le domeniche ecologiche programmate. Le altre domeniche di massima individuate sono: 3 dicembre 2023, 14 gennaio 2024, 25 febbraio 2024 e 24 marzo 2024. Obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche.

Nei prossimi giorni sarà poi pubblicata l’Ordinanza del Sindaco, contenente l’elenco completo delle categorie derogate/esentate.

Domenica 19 novembre è in programma la prima domenica ecologica del periodo autunno-inverno 2023-24. Previsto lo stop al traffico privato (con alcune deroghe che saranno indicate in una specifica ordinanza del sindaco), nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Le domeniche ecologiche in totale saranno 5. Dopo quella del 19 novembre, le altre date in calendario sono quelle del: 3 dicembre, 14 gennaio, 25 febbraio e 24 marzo.

Quali veicoli non potranno circolare dentro Roma?

Le restrizioni si applicano a diversi tipi di veicoli, tra cui le automobili a benzina fino a Euro 5, le automobili a diesel fino a Euro 6, i motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e i ciclomotori fino a Euro 2. Tuttavia, alcune categorie di veicoli sono escluse da queste restrizioni.

Tra questi rientrano le auto elettriche, ibride, le vetture con alimentazione monofuel a metano o GPL, le auto a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore 4 tempi a partire da Euro 2 e altri ancora.

Le eccezioni per la circolazione nel Centro Storico

Sono previste alcune eccezioni per i veicoli di emergenza, soccorso stradale, trasporto salme, trasporti pubblici, pronto intervento e pubblica utilità, taxi, NCC (Noleggio Con Conducente) e veicoli con contrassegno per persone invalide. È importante notare che chiunque violi queste restrizioni è passibile di una multa che varia da un minimo di 163 euro a un massimo di 658 euro, a seconda della gravità dell’infrazione.