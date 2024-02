Presto si svolgerà un torneo di padel per un’importante causa benefica: tutto sull’evento organizzato dal Rotary Club Fiumicino.

Uno torneo di padel per una causa benefica importante: aiutare l’ospedale Grassi di Ostia per una gestione più sicura, anche per gli stessi operatori sanitari, dei pazienti fragili. L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti – Distretto 2080 per finanziare il progetto del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV. Il Club Rotary è da sempre attento alle vicende della sanità pubblica nei territori di Ostia e Fiumicino, oltre che alla salute dei cittadini che vivono questi ampi territori.

Il torneo di padel per una causa benefica

Il torneo di padel organizzato dal Rotary Club di Fiumicino si svolgerà nella giornata di sabato 2 marzo, l’evento partirà alle ore 9 e si concluderà alle 17. All’interno dell’importante manifestazione sportiva, i partecipanti amatoriali si affronteranno all’interno di un torneo che guarderà alla formula del Crono Padel, disciplina che da diversi anni coinvolge sempre più persone in Italia e nella Capitale.

La causa benefica perseguita dal torneo

L’evento, come menzionato precedentemente, servirà a raccogliere i fondi attraverso le iscrizioni al torneo sportivo. In questo modo il Rotary Club Portus Augusti riuscirà a finanziare il progetto del Comitato Ricerca Scomparsi OdV per acquistare l’hardware e il software da donare al Pronto Soccorso dell’Ospedale Grassi di Ostia. Tale tecnologia, come ci fanno sapere gli organizzatori del Torneo Roberto Cepparotti, Fulvio Leoni, Claudio Grieco e la socia Maria Gaia Pensieri, presidente del Comitato Ricerca Scomparsi OdV, risulta cruciale per la gestione dei pazienti fragili e prevenire le scomparse dal nosocomio lidense.

La raccolta benefica per l’Ospedale Grassi

Tale tecnologia avrà il compito di monitorare i pazienti psichiatrici, con problemi di demenza o Alzheimer che accedono alla struttura, per evitare il loro allontanamento. Un’installazione necessaria in ambito sanitario, che potrebbe evitare incidenti – anche fatali – a quei pazienti che fuggono dall’ospedale, come peraltro già accaduto drammaticamente nel territorio di Ostia lo scorso gennaio e in altre occasioni passate.

I costi della tecnologia per l’Ospedale Grassi

L’obiettivo del Rotary Club Portus Augusti è quello di coprire i costi di questa nuova tecnologia da portare all’interno dell’Ospedale Grassi. Come ci fanno sapere gli organizzatori, il costo è piuttosto importante: è di 15 mila euro, cifra che sperano di raggiungere attraverso le quote di iscrizione all’evento sportivo: il torneo di padel.

Come si svolgerà la manifestazione sportiva

Oltre al torneo di Crono Padel, gli organizzatori del Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino hanno pensato di prendersi cura del benessere e la salute dei partecipanti. Chi aderirà all’evento del 2 marzo, avrà la possibilità di svolgere gratuitamente due importanti controlli per la propria salute: chi lo desidera, potrà effettuare un elettrocardiogramma e un’ecografia della tiroide in modo totalmente gratuito.

Dove si svolgerà il torneo di padel

Il torneo di padel del 2 marzo 2024, nominato anche “1° Torneo Portus Augusti”, si svolgerà preso il centro sportivo l’X4 Padel Club di Ostia. Il centro è situato all’interno del Parco dello Stagno, affacciandosi su via dei Pescatori 71 e alle spalle dello storico Borghetto dei Pescatori di Ostia.

Per avere ulteriori informazioni s1ul torneo e partecipare, potrà chiamare al numero 351-3604003.