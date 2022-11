Torvaianica, al via la gara di triathlon Pomezia Tri 2022: il lungomare sarà invaso da 200 atleti

Tutto pronto per la prima edizione di Pomezia Tri 2022, in programma domenica 13 novembre sul lungomare di Torvaianica. Il triathlon sbarca nella città pometina grazie all’ASGS, che ha trovato nell’amministrazione comunale disponibilità e dialogo sin da subito. L’Associazione Sportiva Guida Sicura, che vanta la realizzazione di eventi di triathlon nel Lazio, ha voluto fortemente che si tenesse il primo evento nello specchio d’acqua di Torvaianica, in collaborazione con Polizia Locale e associazioni di volontariato, al servizio di un evento che come si sa prevede la massima sicurezza.

Sport e salute

La kermesse sportiva, come in altre tappe, è occasione per sensibilizzare i temi sulla sicurezza stradale e del benessere fisico con l’ANIAD (associazione nazionale italiana atleti diabetici). Una gara sarà riservata anche a giovani, giovanissimi e bambini dai 6 ai 18 ani all’interno del centro Fantasyland.

“Ringraziamo i proprietari per l’ospitalità, oltre a tutto il resto dell’amministrazione, Polizia Locale e associazioni. Siamo fiduciosi e nutriamo molte aspettative sulla prima edizione, sia dal punto di vista sportivo che ludico. La gara si unisce alla socialità, partendo dalla sicurezza in strada. Poi – ha detto l’organizzatore Massimiliano Zanetti – ci saranno delle visite di controllo gratuite per i valori glicemici, eseguite dai medici del Bambino Gesù. Tutto questo per lanciare il messaggio che il triatholon è sinonimo di sport, sicurezza e benessere fisico”. Sono annunciati circa 200 atleti, in quella che sarà una delle ultime manifestazione della stagione.