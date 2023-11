Torvaianica, controlli straordinari delle forze dell’ordine: in campo Polizia, Finanza e Carabinieri

È scattato ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio a Pomezia, con particolare attenzione alla zona del litorale. In campo numerose pattuglie delle Forze dell’ordine.

Polizia di Stato, Carabinieri ma anche Guardia di Finanza, mattinata di controlli straordinari soprattutto a Torvaianica. Nel corso delle operazioni, denominate “ad alto impatto”, la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e sequestra 55 grammi di hashish. Complessivamente sono state identificate 445 persone, controllati 314 veicoli ed elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada. Sottoposte ad ispezione alcune attività commerciali della zona e identificati 16 clienti.

Il bilancio dei controlli

Proseguono dunque i controlli interforze ad alto impatto predisposti dal Questore di Roma, con interesse in questo caso verso la zona di competenza del X Distretto che ricomprende anche Torvaianica. Impegnati nel servizio, oltre agli agenti del X Distretto Lido, quelli del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofila dell’U.P.G.S.P., il personale dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia e i Militari della Guardia di Finanza. Attenzionato il centro abitato di Torvaianica con finalità di prevenzione e repressione dei reati predatori e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato un ragazzo per droga

Proprio nello svolgimento di quest’ultima attività, i poliziotti hanno arrestato un giovane per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti ed hanno sequestrato 55 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Sono state identificate 445 persone, controllati 314 veicoli ed elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada. Infine gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa del X Distretto hanno controllato 3 esercizi commerciali e identificato 16 clienti, non riscontrando tuttavia alcuna anomalia.