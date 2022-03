Torvaianica, l’iniziativa per la pace degli alunni dell’IC Pestalozzi: «No alla guerra»

Palloncini, disegni, cartelloni per un unico, grande messaggio: stop alle armi, sì alla pace. Si mobilita anche il mondo della scuola a Pomezia contro il conflitto in corso in Ucraina con la bella iniziativa che arriva dall’IC Pestalozzi di Torvaianica e che ha coinvolto stamattina docenti, studenti e tutto il personale dell’Istituto scolastico.

Ucraina, l’iniziativa degli alunni della Pestalozzi

Tanti i lavori preparati dagli alunni della Pestalozzi. Nei cartelloni affissi nelle classi campeggiano ovunque simboli e inni alla pace, con una ferma condanna a quanto sta succedendo in Ucraina. Non solo. Nei loro lavori gli studenti hanno ricordato anche che l’Italia ripudia la guerra, riportando per intero l’articolo 11 della Costituzione Italiana. Dopodiché, intorno alle 11.30, sono stati fatti volare dalle finestre delle classi alcuni palloncini.

L’Italia ripudia la guerra, il messaggio del Ministro dell’Istruzione

Nei giorni scorsi il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, aveva invitato tutto il mondo della scuola a una riflessione proprio sull’Articolo 11 della Costituzione Italiana. Bianchi ha ricordato infatti che “la scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che è un valore irrinunciabile“.

«Le nostre scuole da sempre mettono al centro del percorso educativo questi temi e, responsabilmente, educano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema della nostra riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme», aveva quindi concluso il Ministro dell’Istruzione.