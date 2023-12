Torvaianica: partono i lavori sul lungomare delle Sirene, dureranno oltre un anno

Marciapiedi a Torvaianica, iniziati i lavori sul lungomare delle Sirene. Gli interventi termineranno nel 2025 e interesseranno un tratto di circa 3km. Ecco tutti i particolari.

L’amministrazione comunale di Pomezia ha reso noto l’avanzamento dei progetti legati ai fondi PNRR. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori di “Realizzazione del percorso pedonale per la riqualificazione del Lungomare delle Sirene” a Torvaianica. La durata dei lavori, si apprende dal Comune, è prevista in un periodo complessivo di 490 giorni con il termine contrattuale fissato per il 17 marzo 2025.

Riqualificazione Lungomare delle Sirene: cosa prevedono gli interventi a Torvaianica

L’intervento interessa il tratto di Lungomare delle Sirene per circa 3,1 km, nel tratto che va da via San Francisco a via Lago Maggiore. L’intervento prevede i seguenti lavori:

Realizzazione di nuovi marciapiedi o rifacimento degli esistenti di larghezza non inferiore normalmente a 2 metri, in pavimentazione di masselli autobloccanti con ciglio in travertino, con abbattimento delle barriere architettoniche sia per quanto riguarda l’accessibilità per le persone in carrozzina o con ridotta capacità motoria, sia per gli ipovedenti, mediante l’installazione di percorsi tattili evoluti; la sede stradale prevede il mantenimento di parcheggi in linea sul lato mare e due corsie di marcia aventi larghezza complessiva di 7,30 m.

nel tratto compreso tra Via San Francisco e Via San Paolo; Potenziamento dell’impianto di illuminazione con la realizzazione di un nuovo impianto sul lato mare e l’adeguamento di quello lato monte;

con la realizzazione di un nuovo impianto sul lato mare e l’adeguamento di quello lato monte; Realizzazione impianto di videosorveglianza con l’installazione di 10 telecamere.

Il costo

I lavori avranno un costo totale di 5.081.837,92 euro. Sono stati finanziati dall’Unione Europea, Next GenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 INVESTIMENTO 2.3 all’interno del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.