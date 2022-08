Traffico da “bollino rosso” a Ferragosto: aumentano i controlli

Da domani entriamo definitivamente nel “ponte di Ferragosto” e, inevitabilmente, la mole del traffico aumenterà in maniera esponenziale e questo potrebbe provocare non pochi disagi. Chi parte, chi arriva, chi si sposta, chiunque passerà sulle strade pontine soprattutto nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16. Questo ha portato alla scelta degli agenti di aumentare i controlli e di far partire l’operazione “Speed”.

Aumentano i controlli sulle strade pontine

La Polizia di Stato ha adottato una serie di iniziative, servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire a tutti gli utenti della strada un Ferragosto sereno. Ha innanzitutto implementato il numero di pattuglie presenti sulle arterie maggiormente trafficate della provincia, da utilizzare per rispondere a situazioni emergenziali o per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada. Inoltre, al fine di concorrere al raggiungimento di tale obiettivo, congiuntamente a tali attività operative, in questi giorni è partita l’operazione “Speed”.

L’operazione Speed

“Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione ad un corretto comportamento alla guida dei veicoli su tutte le arterie del territorio Nazionale – organizzata da Roadpol–European roads policing network. Dall’8 al 14 agosto, infatti, saranno giornate di verifiche a tappeto su tutte le norme inerenti il Codice della Strada, che vedranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale sulle strade e autostrade del Paese, in particolar modo tramite l’impiego delle apparecchiature per il

contrasto agli eccessi di velocità (telelaser)”.

Al riguardo, pertanto, anche sulle arterie della provincia di Latina, pattuglie della Polizia Stradale espleteranno mirati controlli su tali tematiche di settore. A tale campagna, poi, si aggiungono i controlli assidui che sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca” , e ulteriori servizi sono stati programmati di notte, anche sulle direttrici litoranee della nostra provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.