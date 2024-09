Traffico impazzito a Roma, delirio davanti alla scuola Sciascia durante l’entrata degli studenti

Traffico in tilt a Roma, come accade davanti alla scuola Leonardo Sciascia nei pressi della Magliana Nuova

Sono ripartite da qualche giorno le scuole di Roma, andando nuovamente ad acutizzare i problemi con il traffico veicolare capitolino. Tra le situazioni che hanno fatto emergere subito gravi criticità sulla viabilità locale, si denota la situazione nell’XI Municipio. In questo caso si parla della strada davanti al plesso scolastico del Leonardo Sciascia, che fomenta delle soste selvagge all’apertura della scuola tra via Pasquale Baffi e via Domenico Lupatelli.

Sosta selvaggia all’apertura della scuola nell’XI Municipio di Roma

La situazione davanti alla scuola di via Pasquale Baffi è un grande problema per la viabilità dell’XI Municipio, soprattutto poi per quei residenti che vivono la zona della Magliana Nuova. I genitori che accompagnano i figli a scuola, per farli scendere, parcheggiano in seconda o terza fila, di fatto creando una forte congestione per le automobili che circolano nella zona intorno alle 8 del mattino e rendendo complessa anche la sosta degli scuolabus.

La segnalazione del consigliere Marco Palma

Attorno alla situazione della scuola Leonardo Sciascia, ha deciso d’interessarsi il consigliere Marco Palma (eletto con Fratelli d’Italia in XI Municipio). Con una lettera alla Polizia Locale di Roma Capitale, il consigliere municipale ha voluto segnalare come le congestioni del traffico davanti al plesso scolastico siano diventate un problema per tutti i residenti. Situazioni che, tradotte in maniera pratica, recano seri rallentamenti alla viabilità locale e comportano ritardi sul posto di lavoro per i cittadini.

I problemi davanti alla scuola

Sono diversi i problemi sollevati nella lettera di Marco Palma ai vigili urbani, a cominciare dalla doppia fila o i parcheggi delle automobili davanti ai cassonetti della zona. Le soste selvagge non si esauriscono solo con questi due fenomeni, considerato come numerose automobili sono state immortalate anche mentre erano parcheggiate sullo spazio di sosta dedicato allo scuolabus e alla discesa degli studenti per entrare a scuola.

Se c’è un oggettivo problema di soste selvagge davanti al plesso scolastico, la situazione non migliora sul piano della viabilità locale. Più residenti hanno segnalato problemi con il deflusso in direzione della Magliana Nuova o per quei cittadini che, di mattina presto, devono uscire da via Domenico Lupatelli.