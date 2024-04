Tragedia al lago di Nemi: si arrampica su un ramo e finisce nello strapiombo, Fabrizio muore a 14 anni

La tragedia nel pomeriggio di domenica, 14 aprile, quando Fabrizio Procaccini – 14 anni – rientrava da una giornata al lago con alcuni amici.

L’adolescente sarebbe salito sul punto più alto dello strapiombo, arrampicandosi a un ramo, che però ha ceduto sotto il suo peso. Precipitato per oltre 40 metri, Fabrizio Procaccini è morto per le gravi ferite riportate.

Tragedia al lago di Nemi: 14enne precipita nel vuoto

Una giornata di svago si è conclusa in maniera drammatica per un gruppo di adolescenti, che hanno deciso di trascorrere qualche ora al lago di Nemi, un piccolo lago vulcanico che si trova nel territorio dei Castelli Romani. Tra loro c’era Fabrizio Procaccini, 14enne di Ariccia.

Mentre stavano per tornare a casa, Fabrizio si è allontanato dal gruppo per arrampicarsi sul punto più alto del sentiero a strapiombo che costeggia il lago capitolino. Si è arrampicato su un ramo, che ha ceduto sotto il suo peso. Il ragazzo è finito in un dirupo, dopo un volo di una 40ina di metri. Gli amici che erano con lui hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma quando è stato recuperato il corpo, Fabrizio era già morto.

Sotto choc il gruppo che era con il 14enne e che ha assistito alla tragedia. Sul posto sono arrivati anche i genitori della vittima. Fabrizio Procaccini frequentava il primo anno dell‘Istituto Alberghiero di Velletri.