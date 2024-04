Tragedia sul lavoro, operaio 46enne muore schiacciato da una lastra di metallo

L’incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, in un’azienda siderurgica. La vittima stava manovrando un carroponte, quando si è staccata una lastra, che lo ha preso in pieno.

Per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Tragedia sul lavoro a Lograto

Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a Lograto, provincia di Brescia. Un operaio di 46 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da una lastra metallica. La tragedia si è registrata poco dopo le 9 di questa mattina presso la ditta Dall’Era Siderurgica. L’operaio stava manovrando un carroponte, quanto si è staccata una lastra che lo ha travolto. Per la vittima, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare.

Nella giornata di ieri, martedì 23 aprile, un operaio di 39 anni è morto a Laglio, in provincia di Como, durante un intervento di pavimentazione stradale. La vittima era a bordo di un piccolo escavatore che si è ribaltato, schiacciandolo. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare.