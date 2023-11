Tragico incidente sull’A1, muore a 21 anni Giovanna Brancati: tornava a casa dopo il concorso nei carabinieri

Un attimo di distrazione al volante e un viaggio sull’A1 si è trasformato in una tragedia per padre e figlia. E’ morta ieri, martedì 28 novembre, Giovanna Brancati, 21enne vittima di un violento incidente sull’autostrada tra Ceprano e Frosinone. La ragazza era in compagnia del padre al momento dello schianto ed erano diretti a Reggio Calabria. Quando il genitore, al volante, ha perso il controllo del veicolo.

Incidente sull’A1: morta 21enne, rientrava dal concorso per l’Arma dei carabinieri

Sono momenti di cordoglio quelli vissuti dalla famiglia di Giovanna e dalla comunità di Ravagnase, di cui era originaria, nel reggino. La ragazza si era messa in viaggio dalla Calabria per sostenere il concorso per l’Arma dei carabinieri, in cui sognava di poter entrare. Sostenuta la prova, la ragazza stava rientrando perciò in auto verso Reggio Calabria.

In sua compagnia anche il padre, che al momento dell’incidente si trovava alla guida del veicolo. Stando alle ricostruzioni, sembra che l’auto mentre si trovava sull’A1 si sia ribaltata per poi uscire fuori strada. Un impatto fatale per Giovanna Brancati, mentre il padre è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. L’uomo è attualmente ricoverato, ma fuori pericolo. Tra le cause che potrebbero aver generato l’incidente per i due, si pensa a un malore dell’uomo, che potrebbe pover aver comportato la perdita di controllo dell’automobile, facendola sbandare.

Investì e uccise un uomo senza prestare soccorso: a processo l’automobilista fuggito dopo l’incidente

Nelle stesse ore a Santa Marinella, a pochi km da Roma, ha invece trovato giustizia un’altra vittima della strada. Dovrà rispondere di omicidio stradale con la pesante aggravante della fuga M. M., automobilista di 57 anni, a cui la Procura di Civitavecchia imputa di aver investito e ucciso un pedone sull’Aurelia a gennaio 2023. Vittima dell’incidente il quarantaquattrenne Ioan Puscasu, salvo poi dileguarsi senza fermarsi a prestare soccorso alla vittima.

Ieri, martedì 28 novembre 2023, all’udienza preliminare in tribunale a Civitavecchia, attraverso il proprio difensore l’imputato ha chiesto il rito abbreviato condizionato all’escussione del proprio perito cinematico di parte. Il tragico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio del 22 gennaio 2023, all’altezza del km 113 della Statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.