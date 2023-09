Tram 8 a Roma, i chiarimenti dal Campidoglio: ‘Riparte a fine mese’

Avevamo lanciato l’allarme dei residenti romani proprio ieri, che si domandava su quando sarebbe avvenuta la ripartenza del tram 8, linea ATAC che collega il quartiere del Casaletto al Centro Storico di Roma, fermato a largo Argentina. Dopo settimane di silenzio, il Comune capitolino ha deciso di rispondere attraverso le parole dell’assessore Eugenio Patanè. Il membro della Giunta Gualtieri, ai microfoni de Il Corriere della Sera, spiega come la linea tranviaria ripartirà probabilmente dalla giornata di sabato 30 settembre.

Il 30 settembre riparte il tram 8 a Roma?

Non c’è sicurezza nelle parole dell’assessore Patanè, in una situazione che probabilmente terrà con il dubbio i numerosi residenti che vivono sul percorso della linea “8”. Il percorso tranviario, nonostante le forti polemiche dei residenti di Monteverde, non è stato tagliato definitivamente. Secondo il Comune di Roma, i ritardi sulla chiusura dei cantieri urbani legati al tratto tranviario sono legati a “problemi sorti con l’avanzare dei lavori”, che gli ingegneri chiamati al progetto urbanistico non avevano previsto.

Chiarito il mistero sulla linea “8” di Roma? Forse

Dopo mesi di PEC da parte dei Comitati di Quartiere, il Comune di Roma ha deciso di rompere il silenzio sul destino della linea tranviaria “8”. Per settimane, il Campidoglio e gli Uffici Comunali si erano trincerati dietro le carte burocratiche, evitando di parlare del famoso tratto tram capitolino. Una situazione che aveva indispettito i residenti, costretti a chiedere l’aiuto dei giornali per attrarre l’attenzione sullo spinoso caso di mobilità pubblica.

Davanti a numerosi articoli sulla vicenda (non solo nostri oltretutto), il Comune si è dovuto sbilanciare. Ha provato a spiegare cosa stia accadendo dal mese di Aprile 2023, ovvero il periodo in cui si sarebbero dovuti chiudere i cantieri urbani legati alla linea e far ripartire il servizio tram che collega Casaletto al Centro Storico. Ora ci sono delle date ipotetiche: il Campidoglio le rispetterà?