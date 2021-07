Trastevere, 24enne approfitta della movida per scippare la catenina d’oro: arrestato

Il giovedì a Roma è, per molti, il primo giorno del weekend: la movida inizia, i giovani si radunano nelle piazze principali per uscire, bere e far casino. Proprio in vista di quanto potesse accadere dalla serata di ieri fino a notte fonda i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente a personale delle Compagnie di Roma Eur e Roma San Pietro, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio.

L’obiettivo è proprio la prevenzione, in generale, dei reati nell’ambito della “movida” all’interno dell’area storica del quartiere Trastevere. Durante la serata i Carabinieri hanno arrestato un cittadino egiziano di 26 anni, con precedenti, subito dopo aver tentato di impossessarsi della catenina in oro indossata al collo da uno studente di 18 anni, in via Luciano Manara. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Complessivamente, nel corso dell’attività, i militari hanno identificato 115 persone, di cui 4 con precedenti.