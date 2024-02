Trave di cemento crolla nel cantiere di un supermercato, due operai morti: sei i dispersi

Il crollo si è verificato questa mattina in un cantiere dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga.

Sul posto sono al lavoro personale del 118 e vigili del fuoco, che stanno ispezionando il cantiere per cercare gli operai dispersi.

Crollo nel cantiere di un supermercato

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere in via Mariti, a Firenze. Una trave di cemento è crollata sul solaio, travolgendo gli operai che erano al lavoro nel cantiere. Al momento sono due i morti accertati, ma si cercano altri sei operai. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre a polizia municipale e polizia di Stato. Improvvisamente, un boato ha squarciato il silenzio della mattina fiorentina. Un residente, che vive a pochi metri dal luogo della tragedia, ha riferito di aver sentito le grida degli operai rimasti bloccati sotto le macerie.

Come riferisce l’Ansa, il cantiere in cui sta sorgendo il supermercato Esselunga si trova nell’area dell’ex Panificio Militare di Firenze.

Notizia in aggiornamento.