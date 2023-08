Travis Scott, tutto pronto per il mega concerto al Circo Massimo: fan in delirio, lui sale sul tettuccio del van (FOTO)

Grande attesa per il concerto di Travis Scott a Roma. Il famoso rapper statunitense ha deciso di aprire nella Capitale il suo primo tour mondiale, in una data lanciata a sorpresa nei giorni scorsi dall’Assessorato al Turismo del Comune capitolino. E adesso l’attesa è finita: tra poche ore l’artista si esibirà nell’arena del Circo Massimo, uno spazio che peraltro dà il proprio nome anche all’ultimo film del cantante: ovvero Circus Maximus.

Stando alle immagini diffuse sui social, come capita sempre per grandi eventi come questo, lo ‘stadio’ è già gremito e si attende soltanto l’inizio dello spettacolo. Stando ai dati disponibili sono stati venduti circa 70mila biglietti. Per l’evento il Campidoglio ha allestito un piano ad hoc per il trasporto pubblico che prevede innanzitutto – oltre che chiaramente a quanto disposto nei giorni scorsi – la chiusura alle 21.00 della metro. Ma ecco tutti i particolari.

Il concerto di Travis Scott stasera a Roma

Insomma, la data italiana di Travis Scott è stata una bellissima sorpresa per tutti i fan dell’artista in Italia e nella Capitale. Nel giro di pochi giorni, i biglietti sono andati completamente sold out per la data del rapper americano. Lui intanto oggi si è presentato in cima al tettuccio del van che lo stava portando al Circo Massimo. In un breve filmato pubblicato da Rai Radio 1 su Twitter si vede il rapper immortalato da fan e passanti salire sul veicolo in mezzo al traffico di Roma. Una scena che, chiaramente, non è passata inosservata.

Come cambia la viabilità su metro a Roma per il concerto

Fan che, c’è da dire, già da ieri sera hanno preso d’assalto il Circo Massimo. Da una parte la necessità di provare a stare quanto più vicino possibile vicino al palco; dall’altra, una viabilità di Roma che chiuderà di fatto la zona nei pressi del concerto. Per quello che concerne la viabilità pubblica, la fermata Circo Massimo della Metro B chiuderà stasera alle 21, per riaprire solamente dopo l’1:30 di questa notte.

Per lo storico concerto di Travis Scott, l’ATAC ha deciso di prolungare l’orario della Metro B/B1 in via del tutto eccezionale. Le corse, infatti, termineranno all’1.30 piuttosto che alle 23.30 come ogni sera settimanale. Per quello che concerne la Metro A, dalle ore 21 circoleranno i bus sostitutivi per collegale le varie fermate della linea. Per chi viene o deve andare via da Circo Massimo con la metro, dovrà fare affidamento sulle due fermate più vicine: Piramide e Colosseo.

Strade chiuse

Da oggi pomeriggio, vedremo la chiusura delle seguenti strade: via dei Cerchi, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell’Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin (tra lungotevere Aventino e via della Greca).

Le linee alternative degli autobus a Roma

I percorsi autobus subiranno delle variazioni per il concerto di Travis Scott. Saranno deviate le linee: 628, 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716, 781, 3 NAV e 75. Per i notturni, n716, nMC e nME.