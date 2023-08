Travis Scott in concerto al Circo Massimo, c’è la data ufficiale: l’annuncio a sorpresa del Campidoglio

Il grande hip hop arriva nella Capitale, con il concerto di Travis Scott a Roma. Il rapper statunitense si esibirà in un’arena da urlo, ovvero il Circo Massimo, probabilmente unica sede italiana capace di contenere le centinaia di migliaia di fan legati all’artista musicale. L’evento musicale, che si rivela di prestigio internazionale, è stato annunciato a sorpresa dal Campidoglio nella giornata di oggi.

Il concerto di Travis Scott a Roma

Un concerto a sorpresa. Questo si rivelerà lo spettacolo di Scott a Roma, con il rapper statunitense che canterà la sera di lunedì 7 agosto nell’arena del Circo Massimo. È stato l’annuncio shock del Campidoglio nella giornata di oggi, considerato come la data romana aprirà il tour mondiale del noto artista americano. Fan in delirio, che mai si sarebbero immaginati un arrivo imminente del rapper in Italia.

Travis Scott conferma l’arrivo a Roma su Instagram

Sarà una notte di musica e divertimento. Oltre all’annuncio del Campidoglio, nel giro di poche ore arriva anche la conferma dell’artista interessato. Travis Scott ha confermato l’appuntamento per la sera del 7 agosto, dove canterà davanti al pubblico italiano i suoi più grandi successi. Il rapper ha ufficializzato la cosa anche attraverso il profilo Instagram, annunciando come la data aprirà anche il suo tour mondiale e in uno show che potrebbe veder arrivare i propri fan da tutta Europa.

Il rapper americano torna in concerto

Dopo il primo concerto “virtuale” sulla piattaforma di Fortnite, Travis Scott è pronto a entrare nell’arena romana come un vero gladiatore. Tornerà per l’occasione in concerto, al fine di presentare il suo ultimo album “Utopia”. Sarà l’occasione anche per annunciare il suo film, che porta lo stesso nome dell’arena dove si esibirà: Circus Maximus. Insomma, un rapporto di grande amore è emerso tra il rapper più famoso del mondo e la nostra amata città.