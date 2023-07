Treni e bus gratis per i ragazzi tra i 16 e 25 anni nel Lazio: come funziona l’iniziativa

Visitare le bellezze del Lazio, viaggiando in maniera totalmente gratuita, per i ragazzi che vivono nella nostra Regione. E’ la nuova iniziativa del presidente Francesco Rocca, che già da mesi aveva annunciato questa proposta per permettere ai ragazzi, dai 16 ai 25 anni, di viaggiare tra le bellezze laziali in maniera gratuita e sfruttando i mezzi pubblici di Cotral e Trenitalia.

Treni e bus gratis per i ragazzi del Lazio

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, e di concerto con l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha approvato la delibera con la quale si dà il via all’iniziativa “Lazio in tour gratis 2023”, allo scopo di incentivare l’uso del trasporto pubblico da parte dei giovani tra i 16 e i 25 anni.

Quali giovani ne beneficeranno e quanto durerà l’iniziativa?

L’iniziativa prevede la gratuità nell’utilizzo dei mezzi Cotral e Trenitalia, in seconda classe, all’interno del territorio regionale, per i ragazzi residenti nei Comuni del Lazio e iscritti alla LAZIO YOUTH CARD. Tra il 21 luglio e il 15 settembre 2023, infatti, per la durata di 30 giorni consecutivi, gli aventi diritto potranno usufruire di tale agevolazione. Sono esenti i servizi di Leonardo express e Civitavecchia express di Trenitalia.

La Regione Lazio vicino ai giovani

Dalla Regione Lazio, commentano questa iniziativa: «Con questa iniziativa rispondiamo alle richieste dei giovani in fatto di politiche ambientali e riduzione dei costi dei servizi che li riguardano, in maniera concreta – spiegano Ghera e Baldassarre – Consentiremo ai ragazzi di viaggiare gratis sul trasporto regionale su ferro e gomma, durante il periodo delle vacanze. Spero che tale provvedimento possa spingerli a esplorare la nostra bellissima regione, così ricca di borghi e natura, che potranno visitare senza costi di trasporto. Zaini in spalla, è ora di partire. Attraverso vacanze sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico».