Treni Roma-Lido in ritardo, manca manutenzione: pendolari chiedono soluzioni urgenti

Nuovo incontro tra Comitato Pendolari e i vertici di Cotral, Regione Lazio e X Municipio: le previsioni di gennaio 2024 per la Roma-Lido.

Nuovo confronto tra il Comitato Pendolari della Roma-Lido e i vertici della Regione Lazio, il Cotral e gli organi eletti nel X Municipio. Tema del confronto non poteva che essere nuovamente la Metromare, con i pendolari che cercano di delineare il 2024 della famosa linea ferroviaria che collega il territorio di Ostia al quartiere Ostiense di Roma.

La condizione dei treni della Roma-Lido

Se dicembre 2023 si era chiuso con flebili miglioramenti sulla diminuzione dei treni in ritardo, preoccupa al contrario la condizione dei convogli. Se da una parte il passaggio dei treni si è abbassata alla media di 22 minuti tra una corsa e l’altra, nulla sembra essere in procinto per risolvere i problemi legati all’usura dei mezzi ferroviari, con guasti che sempre più spesso appaiono ai danni dell’utenza e costringono Cotral a improvvise soppressioni delle corse durante la settimana.

Il mistero attorno al quinto treno della Roma-Lido

Nel confronto con il Comitato Pendolari, Cotral ha annunciato l’innesto di un quinto treno sulla Roma-Lido. Resta però come a circolare oggettivamente siano solo quattro, nonostante il mezzo doveva essere la novità di gennaio 2024. Il quinto treno circola solamente nelle ore di punta, lasciando gli altri orari e soprattutto il fine settimana con la circolazione dei soli quattro convogli per coprire quasi 30 km di linea ferroviaria.

Le corse a spazzola sulla Roma-Lido

Le corse a spazzola, tra Acilia e Roma, stanno portando dei piccoli benefici quando vengono attivate nelle ore di punta e nei momenti di maggiore difficoltà per veicolare il trasporto pubblico sulla linea da parte di Cotral. Servono però delle migliorie per rendere più efficaci questi innesti al sistema ferroviario, che implicano nuovi lavori da parte di Astral e una nuova sospensione del servizio su rotaia nelle ore serali, a partire dalle ore 21. Percorsi che verrebbero coperto, come avevamo già parlato in passato, dal servizio dei bus navetta.