Trenitalia, collegamento diretto aeroporto di Fiumicino-Napoli con Frecciarossa: ecco da quando

Trenitalia pronta a migliorare i collegamenti tra la provincia di Roma e quella di Napoli. Dopo il treno settimanale che collegherà la Capitale a Pompei, ora anche un’altra importante tratta verrà realizzata: infatti un Frecciarossa collegherà l’Aeroporto di Fiumicino al capoluogo partenopeo. Una pensata importantissima, specie se consideriamo come il Leonardo Da Vinci sia l’ingresso di molti turisti stranieri che vogliono passare le vacanze nel Mezzogiorno d’Italia.

La nuova tratta di Trenitalia tra Fiumicino e Napoli

Trenitalia, società del gruppo Ferrovie dello Stato, introdurrà un nuovo collegamento con il Frecciarossa, che connetterà su ferro l’aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” con Napoli Centrale a partire dal prossimo 5 agosto. Si tratta di una comoda soluzione per tutti i viaggiatori che atterreranno all’aeroporto Leonardo da Vinci la sera e di un’opportunità per raggiungere il centro di Napoli senza la necessità, come attualmente avviene, di cambiare treno.

La tratta effettuata dal Frecciarossa: gli orari della linea

Il nuovo servizio va ad aggiungersi al collegamento diretto in Frecciarossa che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9:38 e arriva a Napoli alle 11:33 per intercettare i voli del mattino, e a quello in direzione opposta che parte dal capoluogo campano alle 5:45 e arriva a Fiumicino Aeroporto alle 7:52.

Una nuova esperienza di viaggio per chi deve prendere l’aereo

In questo modo l’esperienza di viaggio, che unisce il trasporto aereo con quello ferroviario, sarà sempre più integrata. Una soluzione che si sposa pienamente con FCO Connect: servizio lanciato da Trenitalia, Aeroporti di Roma e ITA Airways pensato per svolgere le operazioni di check-in direttamente ai banchi della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto e che ha superato i 7.000 check-in con picchi di domanda nella fascia pomeridiana.

Come detto, ora per chi prende l’aereo non sarà più complesso raggiungere il Sud Italia atterrando a Roma. Infatti, la nuova soluzione risparmierà a tutti i viaggiatori di fare il cambio del treno alla Stazione Termini.