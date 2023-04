Troppi furti, scippi e spaccio al Pigneto: il quartiere scende in piazza per le proteste

Roma. Un quartiere e una zona completamente abbandonati nel degrado più totale: scippi, furti, spaccio di droghe. Il Pigneto, uno dei quartieri simbolo di Roma, che fino a qualche anno fa sembrava davvero in forte crescita, ascesa, e questo non solamente per lo sprint commerciale per i consumatori del weekend, ma anche per altro. Un quartiere cosmopolita ma che mantiene comunque il suo senso di forte comunità. Eppure, tutti questi problemi non smettono di attanagliarlo.

Roma, ristoratore aggredito e ferito per pochi ‘spicci’ al Pigneto: rapina-lampo davanti ai clienti

Il Pigneto nel degrado: i residenti scrivono a Gualtieri

Oggi, i suoi residenti denunciano sempre più spesso le sue condizioni di abbandono quasi totale. I residenti, di recente, hanno anche inviato un appello direttamente al primo cittadino, Roberto Gualtieri, per denunciare i casi di spaccio, i furti, gli scippi e i continui disturbi alla quiete pubblica. E questo non solamente di notte, ma anche di giorno e nel bel mezzo della settimana. Ma non si tratta di un caso isolato. Infatti, l’ultimo appello risale appena ad un anno fa, all’inizio del 2022, per mezzo di una lettera inviata direttamente all’amministrazione. A distanza di anno, nulla è cambiato, e così il Pigneto ora ha deciso di scendere in piazza, per chiedere aiuto e interventi concreti. “SalviaAmo il Pigneto”, con tanto di pagina Facebook e account Twitter, ha organizzato proprio per venerdì sera un corteo, dalle 19 alle 21, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al degrado che sta vivendo la zona.

L’aumento dei furti nella zona

Insomma, c’è un problema radicato che i cittadini stanno iniziando seriamente ad accusare. Ultimamente, sono aumentati anche i furti delle componenti di automobili, in alcune aree diventate vere e proprie zone rosse del quartiere, dove è meglio non far pernottare la propria auto se non la si vuol ritrovare priva di catalizzatore, o marmitta. Tra le più colpite, Via Ettore Fieramosca, quella lunga lingua di asfalto che collega il Pigneto con Casal Bertone e che spesso è teatro di furti e altro.