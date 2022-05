Trovato un uomo senza vita nel parcheggio dell’ospedale di Palestrina: ipotesi suicidio

Era appoggiato a una sedia di spalle all’ospedale di Palestrina con accanto una pistola. Non si stava riposando, non era semplicemente seduto, l’uomo aveva smesso di vivere pochi istanti prima. Questo è ciò che i passanti hanno visto nel parcheggio di via Pedemontana dell’ospedale. Una scena surreale, sconvolgente, che ha dietro una storia drammatica.

La scena drammatica

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, si pensa all’ipotesi di un suicidio. Avrebbe organizzato tutto nei minimi dettagli. Una sedia e una pistola. Queste le uniche cose che ha visto prima di morire. Arrivato nel parcheggio dell’ospedale di Palestrina con la sua macchina rossa, si sarebbe fermato in un punto preciso, avrebbe posizionato la sua sedia accanto all’auto e con un colpo di pistola alla testa avrebbe deciso di smettere di continuare a vivere. Da solo senza nessuno attorno.

Le indagini dei Carabinieri

Nessuno avrebbe visto la scena. L’uomo è stato trovato da alcuni passanti alle 14:15 circa. Immediatamente sono stati chiamati i Carabinieri della stazione locale di Palestrina comune a est di Roma, che hanno constatato il decesso dell’uomo. La vittima dovrebbe avere circa 70 anni. Al momento non si hanno informazioni dettagliate dell’accaduto. Le indagini sulla vicenda sono in corso.