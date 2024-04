Truffa immobiliare a Monte San Biagio: 3 denunciati per la vendita di una casa senza concessione edilizia

In provincia di Latina, a Monte San Biagio, giovani sposini subiscono una truffa immobiliare da quasi un milione d’euro.

Una truffa da quasi un milione di euro si è consumata alla porte di Latina. Tre persone avrebbero raggirato due coniugi, intenzionati a comprare casa nella zona di Monte San Biagio: marito e moglie si sarebbero interessati a una casa, che avrebbero acquisito nel giro di poche settimana dai tre soggetti. Immobile che, una volta acquisito, ha fatto emergere delle importanti criticità: era abusivo e quindi non era regolamentato per essere edificato.

Comprano una casa abusiva a Monte San Biagio: la truffa

Come spiegato dai Carabinieri che sono intervenuti sulla vicenda pontina, la situazione è la classica truffa immobiliare ai danni di quelle persone che provano ad acquistare una casa non conoscendo il mondo degli immobili in vendita. Il raggiro è stato ricamato da tre persone: due donne (una signora residente nel Comune del ’40 e un’altra residente a Fondi del ’58, oltre a un uomo residente locale del ’51).

I tre imbroglioni avrebbero approfittato dell’ingenuità dei due sposini, una coppia formata da due ragazzi dell’89. Qui gli avrebbero impacchettato la truffa, vendendogli una casa per fare famiglia da quasi un milione d’euro.

Il valore della casa abusiva

I ragazzi, che si erano aperti un mutuo per potersi comprare la casa, per acquistarla hanno firmato un assegno da 700mila euro. Una cifra mostruosa per una casa che sulla carta non doveva neanche esistere: gli accertamenti effettuati dal notaio al momento del rogito, hanno evidenziato come l’abitazione fosse priva della concessione edilizia. Una situazione che, nel tecnico, ha evidenziato la spaventosa truffa ai danni degli sposini.

L’intervento delle forze dell’ordine sulla casa di Monte San Biagio

I due coniugi hanno subito sporto denuncia ai Carabinieri, spiegando il raggiro che avevano subito dai tre truffatori e soprattutto l’ingente danno economico che aveva conseguito questo spiacevole episodio. I tre malfattori sono stati posti in arresto nelle scorse ore, con la Procura che sta indagando sulla truffa immobiliare andata in scena.