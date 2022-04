Tufello, asfaltano la strada, ma i tombini vengono lasciati pericolanti: l’allarme dei residenti

Asfalto a scacchiera e tombini rialzati. Non è certo un lavoro fatto ad opera d’arte, quello eseguito in via Monte Resegone, al Tufello, nel Terzo Municipio di Roma. La ditta che nella giornata di ieri stava effettuando i lavori sulla sede stradale aveva fatto ben sperare i residenti. Ma, non appena terminata l’opera, gli abitanti del quartiere si sono accorti che qualcosa non andava.

Infatti i tombini di quasi tutta la strada erano rimasti rialzati rispetto al livello del manto stradale, che risultava peraltro mancante e non sistemato intorno al tombino stesso. La mancanza di segnaletica a indicare il pericolo, inoltre, se non su un tombino, ha fatto infuriare i cittadini.

Leggi anche: Roma, terrore nel supermercato, puntano la pistola in faccia alla cassiera: ‘Questa è una rapina’

Cittadini infuriati

“Sarebbe questa la sicurezza stradale? Se una moto passa sul tombino? C’è qualcuno che supervisiona i lavori?”, si chiedono esterrefatti. A spiegare la situazione è Lucio Parlavecchio, che più volte si è interessato delle problematiche della zona. “Nella giornata di ieri avevo segnalato alla ditta presente sul posto il pericolo. Mi hanno risposto che avrebbero risistemato a breve. Oggi invece la situazione è peggiorata, con quasi tutti i tombini in queste condizioni. Dov’è la sicurezza stradale? Dov’è colui che dovrebbe supervisionare i lavori?”. Intanto è stata avvisata la polizia Roma Capitale, richiedendo una verifica dei lavori.

“Non possiamo attendere la disgrazia, prima che qualcuno intervenga”, rincara Parlavecchio. “Siamo stanchi di lavori fatti alla carlona. Possibile che se non ci rivolgiamo alle autorità e ai giornali si debbano vedere queste cose? Perché, semplicemente, non si effettuano lavori fatti bene dall’inizio?”

Intanto, senza segnaletica, il tratto è pericoloso per le moto, soprattutto di notte. Il dislivello potrebbe provocare la caduta del centauro, con disastrose conseguenze.

(foto Reporter Montesacro)

Leggi anche: Roma, terrore sul bus: il branco prende a calci la porta e la fa esplodere