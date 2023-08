Tunnel di piazza Pia a Roma, al via i lavori: come cambia la viabilità

Partono i lavori per il Giubileo, proprio in prossimità della Basilica di San Pietro e lo Stato Vaticano. Da domani, 22 agosto, inizieranno i cantieri per la costruzione di un tunnel su piazza Pia, a due passi da via Borgo Pio e via della Conciliazione. Un lavoro fortemente voluto dal sindaco Roberto Gualtieri, che punta in vista dell’Anno Santo a una gestione impeccabile della viabilità e dei pellegrini che verranno nella Città Eterna.

I lavori per il tunnel di piazza Pia

Domani partiranno i cantieri per il tunnel, che dovrebbe essere pronto per Agosto 2024. Dureranno due anni le lavorazioni della nuova opera urbanistica, che dovrebbe rafforzare il piano urbano della Capitale in vista del 2025. Operazioni che però metteranno a dura prova i residenti di Borgo Pio e il quartiere Prati, che per tale installazione vedranno un cambio della viabilità locale per almeno 24 mesi.

Le indicazioni per gli automobilisti romani

Un tratto del Lungotevere, precisamente sotto Castel Sant’Angelo, vedrà una nuova viabilità per la costruzione del tunnel a piazza Pia. Una strada che non viene vissuta solamente dai residenti di Prati e la zona di Borgo Pio, ma che vede ogni giorni la presenza di centinaia di migliaia di lavoratori che passano, con le proprie auto o moto, per l’area del Lungotevere e soprattutto nei pressi di via della Conciliazione.

Per tale opera urbanistica, i guidatori saranno condotti su viabilità alternative attraverso i cartelli. Si creerà qualche disagio e magari qualche fila con le automobili, ma nessuno si perderà.

Il lavoro clou del Giubileo 2025

Il tunnel di piazza Pia, almeno al Campidoglio, viene considerato come il lavoro clou per il Giubileo 2025. La struttura urbanistica che sorgerà, oltre a essere sotto San Pietro e quindi utilizzata necessariamente dai pellegrini, è uno dei progetti dove il Comune ha deciso d’investire maggiormente. Un cambio di viabilità necessario in questo punto, soprattutto per controllare meglio piazza San Pietro in vista dell’Anno Santo.