Turista 11enne si perde a Roma: i carabinieri rintracciano la mamma attraverso il profilo Facebook

Aveva perso di vista i genitori e non era più riuscita a trovarli. Non avendo il cellulare, non era riuscita a mettersi in contatto con loro. La bimba, disperata, aveva iniziato a guardarsi intorno, tra la miriade di persone che affollavano Trinità dei Monti, iniziando a farsi prendere dallo sconforto.

Che la bambina, lituana di 11 anni, fosse in difficoltà lo hanno notato alcuni passanti, i quali hanno avvisato i carabinieri attraverso una chiamata al 112. E’ successo ieri mattina. Una una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Quirinale è giunta immediatamente sul posto.

L’intervento dei Carabinieri

I militari hanno tranquillizzato la bambina e hanno iniziato la ricerca dei genitori, nella Capitale per turismo, senza però riuscirci. Sono stati anche eseguiti accertamenti, tramite la Centrale Operativa dei Carabinieri del Gruppo di Roma, per risalire alla struttura ricettiva che ospita la famiglia, ma anche questa ricerca ha dato esito negativo.

I Carabinieri quindi, anche con l’aiuto della bambina, sono riusciti a risalire a un profilo social della madre, 36enne lituana. In questo modo sono riusciti a contattarla e avvisarla. I genitori sono stati rassicurati e invitati al Comando Stazione Carabinieri Roma Quirinale. Lì, poco dopo, hanno potuto riabbracciare la piccola, riaffidata loro dai Carabinieri in buone condizioni di salute.