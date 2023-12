Tutor Lazio, mappa aggiornata di quelli attivi a dicembre: rischi una multa salatissima

Molti fortunati hanno già raggiunto le località di vacanza nelle quali stanno trascorrendo le vacanze di Natale, molti altri sono in procinto di partire. Ma per coloro che hanno caricato i bagagli in auto (o stanno per farlo ndr) e sono pronti ad affrontare il viaggio per la destinazione nella quale salutare l’arrivo del 2024 è utile ricordare che gli oltre 1.600 chilometri di autostrade italiane sono pieni di tutor pronti a immortalare eventuali eccessi di velocità. È possibile però non farsi trovare impreparati, andando a scoprire insieme dove sono situati i vari safety tutor e sono quasi duecento le ‘micidiali’ macchinette pronte a rilevare la velocità media di percorrenza di un veicolo.

I tutor controllano la velocità su un determinato tratto stradale

Insomma i dispositivi automatici in questione non rilevano l’infrazione al momento, come succede con gli autovelox, ma controllano la velocità su un determinato tratto autostradale, riuscendo a immortalare in una foto ben definita il mezzo che ha violato i parametri imposti sul tratto di strada. Tutto questo grazie anche a una versione recente delle ‘famigerate’ macchinette: La SICVE-PM (Plate Matching) più efficiente nel rilevare l’infrazione e più veloce nella trasmissione dati.

Quali sono le multe previste

Prima di entrare nel dettaglio dei dispositivi dislocati lungo i tratti autostradali del Lazio è bene ricordare che il limite di velocità massima consentita è di 130 km/h. Ma alla regola generica si sommano delle varianti. Il limite di velocità scende a 100 km/h per i neopatentati e a 110 km/h nel caso di temporali o condizioni meteorologiche avverse. A chi non rispetta questi limiti di velocità la sanzione amministrativa comminata è salata e dipende da quanti sono i chilometri orari che si superano rispetto al limite stabilito. Ma vediamo il dettaglio: Se si supera di 10 km/h il limite consentito la multa va dai 42 ai 173 euro; se si va oltre gli 11 e i 40 km/h allora la multa va dai 173 ai 695; se si superano i limiti dai 41 e entro i 60 km/h allora la multa va dai 544 ai 2.174 euro; se si superano i limiti imposti oltre i 60 km/h allora oltre a una multa tra gli 874 e i 3.389 euro è prevista anche la sospensione della patente.

Dove si trovano i tutor nel Lazio

A gestire i tutor dislocati sulle autostrade è la Polizia Stradale ed è proprio la Polstrada ad aver aggiornato il 14 dicembre scorso, numero e posizione dei dispositivi presenti. Soffermiamoci su quelli presenti sul territorio laziale:

A1 MILANO – NAPOLI

direzione nord

San Vittore – Cassino

Cassino – Pontecorvo

Pontecorvo – Ceprano

Anagni – Colleferro

Colleferro – Valmontone

Valmontone – Roma sud

San Cesareo – Monte Porzio Catone

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Allacciamento A24-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1 – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Magliano Sabina

Magliano Sabina – Orte

direzione sud

Orte – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1

Allacciamento A24-A1 – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Colleferro

Monte Porzio Catone – San Cesareo

Colleferro – Anagni

Anagni – Ferentino

Frosinone – Ceprano

Pontecorvo – Cassino

Cassino – San Vittore