Tutte le feste e le sagre nel Lazio: appuntamenti estate 2022, dove, quando, info utili

Finalmente è arrivato Agosto e siamo nel pieno dell’estate. Questo vuol dire solo una cosa: l’inizio di tantissimi eventi e sagre in tutto il Lazio. Un periodo che aspettano non solo i turisti ma anche gli abitanti del Paese che possono rendere omaggio a tutte le prelibatezze del territorio. Cibo, buon vino, concerti e musica vi aspetteranno fino alla fine della stagione!

Cosa fare nel Lazio

Sono tantissime le iniziative che a Roma Capitale e provincia si stanno organizzando proprio in questi giorni. Dopo i tantissimi concerti organizzati da Rock in Roma, ecco altri eventi che coloreranno con altri colori la città, e non solo. Se ci si vuole però dedicare ad altro. Ad esperienze che in qualche modo possono definirsi anche culturali, questo articolo è fatto apposta per voi!

Il programma: stagione estiva 2022

E’ ufficialmente iniziato il periodo delle sagre, delle feste e degli eventi gastronomici più ambiti della regione. Di seguito, ecco il programma completo del mese di Agosto 2022.

Eventi Lazio Agosto 2022

La sagra dei Stringozzi

Iniziamo con una sagra famosissima a Casperia (RI) che quest’anno festeggia la sua 40° edizione. Il borgo antico, e affascinante, ospiterà per 3 giornate, dal 4 Agosto al 7 Agosto 2022, tutti i prodotti tipici del territorio con nuovissimi spettacoli.

Sagra dei Maccaruni

Dal 5 Agosto all’8 Agosto 2022, torna la Sagra dei Maccaruni a Ponticelli Sabino (RT). Il centro storico si trasformerà in un vero e proprio show capace di portare divertimento in ogni angolo dei quartieri. Oltre le bellissime cantine che saranno aperte agli ospiti, vi aspetterà dell’ottimo cibo!

Sagra della Lumaca a Graffignano

Torna poi la Sagra della Lumaca a Graffignano che ospiterà tantissimi turisti (e non solo) dall’11 Agosto fino al 15. Giornate dedicate ad alcuni spettacoli e eventi musicali imperdibile. Oltre che, ovviamente, l’ottimo cibo!

Festa Medioevale

Dal 17 Agosto in poi a Itri arriverà la Festa Medioevale che colorerà l’intero centro storico. Un evento che si aspetta da tempo dove ci saranno sfilate mozzafiato con tutti i costumi d’epoca. Un’iniziativa curata veramente nel dettaglio.

Spaghettandola

A Fiumicino, torna Spaghettandola. Una chance incredibile per mangiare dei buonissimi spaghetti alle vongole lupino. E non solo. Perché ci saranno tantissimi altri piatti speciali fino al 7 Agosto 2022!

Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale ad Anagni

Dal 20 al 28 Agosto 2022 tornerà invece il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale che ospiterà tantissimi artisti di fama nazionale. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati del poeta Dante Alighieri.