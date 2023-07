“Tutti in Birra” a Fiumicino, l’evento enogastronomico dal 5 al 9 luglio

Torna la “Festa della Birra” nel Comune di Fiumicino, che ospiterà la nota manifestazione enogastronomica nel periodo che va dal 5 al 9 luglio 2023. Avvenendo in piena estate, l’evento promette di avere una forte impronta turistica anche per i molteplici ospiti del territorio in questo periodo. Un’occasione, infatti, per degustare le migliori birre del territorio comunale e della zona romana.

La Festa della Birra nel Comune di Fiumicino

Quattro birrerie, tante birre artigianali del territorio locale da assaporare e scoprire. All’evento enogastronomico saranno presenti anche marchi ‘classici’ nazionali e internazionali del mondo legato alla bevanda di frumento. Nel Comune fiumicinese nei primi giorni di Luglio 2023 torna la manifestazione ‘Tutti in Birra’, ovvero la nuova edizione della Festa della birra” locale. Un’occasione per far conoscere alcuni importanti brand della grande tradizione artigianale italiana, che fa appassionare i patiti della birra non solo in Italia ma anche nel mondo. Ma anche birre storiche, per soddisfare i palati di tutti e in particolare quelli “fini” di questa storica e buonissima bevanda.

Lo street food per chi verrà alla manifestazione

Per l’occasione, ci sarà anche tanto cibo di qualità per accompagnare al meglio le pinte di birra: verrà cucinato il caratteristico pesce fritto della flotta peschereccia di Fiumicino, gli arrosticini di pecora, panini farciti in tutti i modi, oltre ai fritti che non possono mai mancare accanto a questa bevanda.

Un evento anche per le famiglie

Durante lo svolgimento della manifestazione, che prenderà piede a piazzale Enrico Molinari (ovvero l’ex piazzale Mediterraneo), ci saranno anche stand e giochi dedicati ai bambini. Un evento, quindi, che guarda anche alle famiglie locali, dando la possibilità alle varie mamme e papà di poter bere tranquillamente una buona birra agli stand che saranno all’interno della piazza fiumicinese. L’organizzazione della manifestazione, è affidata alla ‘Nuovo Faro Aps Fiumicino’ di Sergio Conforzi.