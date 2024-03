Uccide il padre a coltellate, 18enne fermata per omicidio: forse ha agito per difendere la madre

I fatti si sono registrati nella serata di venerdì – 1 marzo – in un appartamento in via San Giovanni, a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino.

La 18enne indagata potrebbe aver agito per difendere la madre, ma su questa ipotesi sono ancora in corso gli accertamenti degli inquirenti.

Uomo ucciso a coltellate: arrestata la figlia 18enne

È stata arrestata la figlia 18enne di Akhyad Sulaev, il 50enne ceceno ucciso a coltellate nel suo appartamento a Nizza Monferrato, nella serata del primo marzo. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite, durante la quale la ragazza potrebbe aver tentato di difendere la madre. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, la vittima è stata soccorsa ed è morta poco dopo. La 18enne è stata trovata in un angolo della casa di via Valle San Giovanni, sotto shock. Portata in caserma, è stata interrogata e fermata con l’accusa di omicidio.

S’indaga sul movente

Al momento è ancora giallo sul movente. I vicini di casa hanno riferito di non essere a conoscenza di particolari tensioni in famiglia. Stando a quanto reso noto dall’Ansa, la 18enne frequenta – con ottimi risultati – il terzo anno del liceo scientifico e nel fine settimana lavora come cameriera in un locale per sostenere la famiglia. Qualcosa di strano però stava succedendo. Proprio ieri – poco prima di essere uccisa – la vittima si è licenziata dal ristorante in cui lavorava. Poi la lite con la moglie e la tragedia.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il movente e la dinamica dell’omicidio.