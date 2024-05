Uccide la moglie con un colpo di fucile al volto, poi chiama la Polizia

L’uomo – 76 anni – è stato arrestato, mentre per la moglie non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è registrato questa mattina, poco dopo le 8, in un appartamento in via Marx a Parma.

La vittima, coetanea del marito, è stata colpita in pieno volto con un fucile da caccia.

Uccide la moglie con un colpo di fucile

«Venite, ho ammazzato mia moglie». Poche parole per annunciare agli agenti di polizia il reato di cui si era appena macchiato. I fatti sono accaduti questa mattina, verso le 8.30, a Parma, quando un uomo di 76 anni ha telefonato al 112 per autodenunciarsi.

L’uomo ha ucciso la moglie, sua coetanea, con un colpo di fucile in pieno volto, poi ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono giunti nell’abitazione di via Marx, a Parma, hanno trovato l’anziano in casa, e la moglie ormai senza vita. L’uomo è stato arrestato.