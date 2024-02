Uccisa a coltellate dall’ex, il furgone del killer trovato nel fiume: si cerca il corpo dell’uomo

Sara Buratin – 41 anni e madre di una ragazza di 15 – è stata uccisa nel pomeriggio di martedì, 27 febbraio, nel cortile di casa della madre.

Un agguato alle spalle. Diverse le coltellate inferte nella parte alta del corpo. Per l’omicidio della 41enne il principale sospettato è il suo ex compagno, Alberto Pittarello, 39 anni. Il furgone dell’uomo è stato trovato in un fiume poco distante dal luogo della tragedia, ma il maltempo che in queste ore sta imperversando sull’Italia ha bloccato le ricerche del corpo del presunto assassino.

L’omicidio di Sara Buratin

Ha pianificato tutto, ha chiesto un giorno di ferie con una settimana di anticipo per compiere l’omicidio di quella che, fino a pochi mesi fa, era la sua compagna, nonché madre di sua figlia, una ragazza di 15 anni. Alberto Pittarello, 39 anni, di professione caldaista, ha ucciso Sara Buratin – 41 anni – con diverse coltellate. L’omicidio è avvenuto a casa della madre di lei, a Bovolenta (Padova) dove la vittima era tornata a vivere dopo la fine della relazione con il 39enne.

Pittarello ha atteso che la sua ex tornasse a casa per la pausa pranzo e l’ha aggredita alle spalle. Diverse le coltellate inferte – sarà l’autopsia a dire quante – che hanno raggiunto Sara Buratin al collo e alla spalla. Quando la madre ha scoperto il corpo straziato della figlia, per la 41enne non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per la giovane mamma.

Il furgone del killer trovato nel fiume

A quel punto sono scattate le ricerche del suo ex compagno. Nel tardo pomeriggio di martedì, 27 febbraio, il furgone di Pittarello è stato rintracciato nelle acque del fiume Bacchiglione. Di lui ancora nessuna traccia e il maltempo ha bloccato – almeno per il momento – il lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno dovuto sospendere le ricerche.

Accanto al fiume è stato trovato il cellulare del 39enne. L’ipotesi è che l’uomo si sia gettato nel fiume per togliersi la vita, ma non è escluso che possa essere fuggito con un altro mezzo.

La fine della storia con il suo ex

La relazione tra Sara Buratin e Alberto Pittarello era finita pochi mesi fa. I due si erano conosciuti poco più che ventenni e dal loro amore era nata una figlia, che oggi ha 15 anni. Quando la storia tra i genitori si è conclusa, la ragazza era rimasta a vivere con il padre, mentre Sara era tornata a casa della madre. Nei giorni scorsi erano stati visti discutere animatamente. Alberto voleva convincere la sua ex a tornare a casa con lui, ma Sara era decisa a non riaprire una storia ormai conclusa. Grande appassionata di sport, lavorava in uno studio dentistico. Sotto choc la comunità di Bovolenta, dove la vittima era molto conosciuta.