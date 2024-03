Uccise la compagna a martellate, Avni Mecja condannato a 24 anni di carcere

Per l’imputato, la pm aveva chiesto la condanna all’ergastolo, non ravvedendo i margini per la concessione delle attenuanti generiche.

È stato condannato a 24 anni di reclusione Avni Mecja, l’uomo accusato di aver ucciso a martellate la compagna, Alexandra Elena Mocanu, barista 35enne. L’uomo è accusato di omicidio pluriaggravato. La corte d’Assise di Bergamo ha concesso le attenuanti generiche all’imputato, mentre la pm aveva chiesto una condanna all’ergastolo, non ravvedendo nel caso la possibilità di concessione delle attenuanti generiche.

Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre del 2022, l’imputato – di professione carpentiere – colpì con due martellate alla tempia la compagna Alexandra Elena Mocanu, uccidendola. Il delitto si consumò nel loro appartamento, in viale Trieste a Bolzano. Dopo l’omicidio, l’uomo si mise in macchina e all’aeroporto di Treviso si imbarcò per l’Albania. Nel giro di qualche ora fece ritorno a Bolzano per costituirsi.

Due anni prima dell’omicidio la vittima lo aveva denunciato per maltrattamenti e all’uomo era stato imposto l’obbligo di dimora presso la casa dei suoi genitori. Tra i due c’era stato un riavvicinamento e Avni Mecja aveva raggiunto la compagna a Bolzano, dove nel frattempo si era trasferita.