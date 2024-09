Un cassonetto gigante per l’acqua a Roma, la mossa del Comune per scuotere le coscienze dei cittadini

Al Centro Storico, il Comune di Roma installa un cassonetto gigante dell’acqua: serve a far riflettere i cittadini sullo spreco idrico

Un’installazione insolita è apparsa nel cuore di Roma, in Largo dei Lombardi, a pochi passi da via del Corso. Accanto ai familiari cassonetti per la raccolta differenziata, un enorme bidone blu dedicato all’acqua svetta, attirando gli sguardi incuriositi dei passanti. L’iniziativa, promossa da Finish, mira a sensibilizzare i cittadini sul tema del consumo idrico, spesso inconsapevole e eccessivo.

Il misterioso cassonetto dell’acqua a Roma

Come racconta RaiNews, il maxi-cassonetto, capace di contenere oltre 6.000 litri d’acqua, rappresenta simbolicamente il consumo settimanale di una famiglia media italiana. L’obiettivo è rendere visibile l’invisibile: a differenza dei rifiuti solidi, l’acqua che scorre nelle nostre case resta nascosta, rendendo difficile una gestione consapevole di questa preziosa risorsa. L’installazione, presente ieri e oggi in Largo dei Lombardi, si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione promosso da Finish, che nel 2022 ha pubblicato la prima “Guida Turistica ai Deserti d’Italia”. L’intento è chiaro: promuovere un uso più sostenibile dell’acqua, non solo durante i mesi estivi, ma in ogni momento dell’anno.

La reazione dei cittadini

L’iniziativa ha suscitato grande interesse tra i passanti, stimolando riflessioni sull’importanza di un consumo responsabile dell’acqua. Un piccolo gesto, come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, può fare la differenza. Il futuro del nostro pianeta dipende anche da noi.