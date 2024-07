Un evento sulla questione della Corsica italiana, la conferenza al Gandalf di Ostia

A Ostia verrà presentato un libro sulla Corsica Italiana: l’evento si svolgerà questo venerdì pomeriggio all’Associazione Culturale Gandalf

L’associazione culturale Gandalf di Ostia Lido propone un nuovo evento legato alle presentazioni dei libri, con una conferenza sulla storia della Corsica Italiana. L’evento sarà l’occasione per presentare il libro dello scrittore Gioacchino Volpe, che visse in prima persona la presa dell’isola da parte degli italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Una vicenda storica che ancora oggi pone le proprie radici in alcune situazioni legate all’attualità, in un evento organizzato dal già senatore William De Vecchis e del consigliere Stefano Tozzi (Presidente dell’Associazione “Pasquale Paoli” Italia Corsica).

La conferenza sulla Corsica italiana a Ostia

L’evento si svolgerà venerdì 26 luglio alle ore 19, in un momento di confronto sul libro dello storico Gioacchino Volpe. Il testo dell’autore è un’importante traccia storica, poiché va a raccontare i burrascosi rapporti tra lo Stato italiano e la vicina isola della Corsica. Tra le situazioni su cui viene posto l’accento dall’autore, c’è sicuramente una condizione ancora attuale all’interno dell’isola: il problema etnico-linguistico e l’identità profonda legata al popolo dei Corsi. Volpe racconta, con la propria eccellenza, la questione legata alla Corsica, dopo essere diventato uno dei principali storici di questo Paese: nella sua raccolta bibliografica, troviamo testi come “Medioevo e Movimenti”.

L’evento all’Associazione Culturale Gandalf

A introdurre la conferenza, e averla voluta fortemente organizzare, è stato Delio Andreoli dell’Associazione Culturale Gandalf: “Ricordare figure dell’irredentismo Corso e non solo – spiega Andreoli all’interno di una nota in esclusiva per Il Corriere della Città -, è un dovere culturale ma anche sociale che illumina figure dimenticate dalla storiografia attuale. Ricordare Gioacchino Volpe ma anche quella di Petru Giovacchini ha la stessa importanza di commemorare eroi dell’irredentismo come Cesare Battisti. Per questo vi aspettiamo alla presentazione libro”. Potrete assistere all’evento presso la sede dell’Associazione Culturale Gandalf di Via Angelo Olivieri 8.