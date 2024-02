Un mercato rionale a Ostia Levante: ecco dove lo vorrebbero i residenti

Un nuovo mercato rionale a Ostia Levante, a Roma: i residenti bocciano via Desiderato Pietri, ma propongono un’altra struttura.

Dopo la delibera a sorpresa che riporta il mercato settimanale a via Desiderato Pietri, nel quadrante di Ostia Levante, il dibattito sull’area ambulante prolifera sul litorale del X Municipio di Roma Capitale. Nonostante l’amministrazione Falconi abbia deliberato il ritorno del mercato a via Pietri, i residenti del Parco della Vittoria parlano apertamente di una “non soluzione” davanti questa vicenda.

L’idea di un mercato rionale a Ostia Levante

I residenti di Ostia Levante rivendicano la necessità di un mercato rionale nella zona, considerato come da sempre la zona sia ne sia sprovvista. Questo quadrante del litorale lidense, storicamente, ha avuto una forte evoluzione demografica e urbanistica dagli Anni ’70 a oggi, diventando da zona per le “case vacanza” a uno dei quartieri residenziali più importanti di Ostia.

Il problema del mercato in questa zona

Proprio per questo graduale sviluppo della zona, le amministrazioni avrebbero dovuto pensare all’installazione di un mercato rionale nel quartiere. Una struttura fruibile a tutti i cittadini, capace soprattutto di ospitare i residenti più anziani e, almeno oggi, non vorrebbero attraversare Ostia o superare il cavalcavia per arrivare in questi luoghi del piccolo commercio locale.

L’idea dell’ex Spaziokamino

Se il territorio di Ostia Levante oggi è sprovvista di strutture che possano ospitare una simile attività, qualcuno timidamente prova a suggerire l’apertura negli spazi abbandonati di via Calenzana. Lì dove da tempo viene annunciato il progetto di una “casa della cultura” lidense, e in passato vide la presenza dell’occupazione dello Spaziokamino e successivamente l’avvio dell’attività imprenditoriale legata una ludoteca per bambini, oggi qualcuno vorrebbe inserire un mercato rionale a disposizione della cittadinanza.

Roma Capitale avrebbe bocciato l’idea

L’idea sarebbe stata già avanzata agli Uffici del X Municipio e del Comune di Roma, che però avrebbero mantenuto la linea di destinare quell’area a uno spazio cultura, che non è chiaro quando sorgerà. La giustificazione sarebbe arrivata con le problematiche strutturali del gigantesco plesso di via Calenzana, che dopo l’ultima esperienza imprenditoriale avrebbe bisogno di ingenti e costosi lavori per ospitare un progetto come quello di un nuovo mercato rionale.

Un mercato dentro i locali di via Calenzana: i pro

Ai contro di una simile iniziativa, ovviamente c’è un’altra faccia della medaglia. I pro, oltre a dare un mercato sotto le case dei residenti di Ostia Levante, risolverebbe anche lo storico abbandono legato alla struttura di via Calenzana, da tempo ormai in balia del degrado, i vandali e soprattutto le occupazioni abusive al proprio interno.