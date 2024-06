Un nuovo disegno per il lungomare di Ostia: il progetto Parco del Mare

Come cambierà Ostia il progetto Parco Mare: ritorna prepotentemente il discorso sulla pedonalizzazione del lungomare lidense

All’interno della Giunta del Comune di Roma, la maggioranza ha votato favorevolmente a un progetto che cambierà le fisionomie del territorio di Ostia. Si tratta del disegno “Parco del Mare”, che nei fatti pedonalizzerà l’area del lungomare lidense e proverà a riportare degli spazi naturali all’interno del percorso costiero. Un’iniziativa nata in seno ai collaboratori del sindaco Roberto Gualtieri, senza che però nel X Municipio si sia mai parlato di un’ipotetica installazione di tale progetto.

Il Parco del Mare per Ostia: di cosa si tratta

Ogni anno, rispunta un dibattito sulla pedonalizzazione di Ostia. Un disegno caro ai gruppi ambientalisti del territorio, che mal concilia con le attuali strade della viabilità lidense. Il lungomare è uno snodo cruciale per il traffico locale, considerato come all’interno del territorio non vi siano strade alternative altrettanto efficienti. Quello pensato da Roma Capitale, è un progetto che peserà sul bilancio comunale 25 milioni di euro, risultando l’iniziativa urbanistica più esosa dall’installazione del Porto Turistico.

Come spiega Canale 10, seppur utilizzati altri nomi, l’obbiettivo rimane quello di pedonalizzare il lungomare di Ostia. Secondo il Comune, gli interventi dovrebbero interessare solo la corsia al lato del mare, che dopo i lavori sarà riservata ai pedoni e le biciclette. Lungo la fascia di arenile, si proverà ad abbattere i lunghi muri tanto discussi: spazio ad aree verdi, parchi e chioschi mobili, che permetteranno la vista del mare sul territorio. Si parla addirittura della creazione di una duna, cercando di riproporre una traccia legata al passato geografico del territorio lidense.

Associazioni e commercianti non interpellati

Sul progetto rimane un nodo, quasi storico sul territorio lidense. Tutto ciò che è discusso in Campidoglio, rimane lì. La politica lidense non ha ancora mai accennato all’argomento, con le forze economiche del territorio che non hanno visionato il progetto e soprattutto dato un parere sull’iniziativa. Si ritorna, per intenderci, all’ennesima volontà di una pedonalizzazione su Ostia calata dall’alto.