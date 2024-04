Un nuovo futuro per il Parco dei Monti Aurunci: il piano del commissario Fiorello Casale

La Regione Lazio pensa a un piano per valorizzare e difendere il Parco dei Monti Aurunci nella Provincia di Latina: l’idea di Fiorello Casale.

Dopo la nomina di Fiorello Casale come Commissario per la gestione del Parco dei Monti Aurunci, iniziano a tracciarsi dopo qualche mese le iniziative per il rilancio e l’aumento della sicurezza all’interno di questa Riserva Naturale nella Provincia di Latina. Si sta sviluppando un piano per valorizzare quest’area, andando a soddisfare l’obiettivo posto dalla Regione Lazio con la guida del governatore Francesco Rocca

Un progetto per il rilancio del Parco dei Monti Aurunci

Una tabella di marcia per il rilancio del Parco dei Monti Aurunci già ci sarebbe sul tavolo della Regione Lazio, in un piano d’azione che potrebbe vedere l’ufficialità già dalle prossime settimane. In un lavoro partito dall’inizio di ottobre scorso, già si sta pianificando la zonizzazione di quest’ampia riserva naturale. Una divisione necessaria per la gestione del parco, poiché permetterà di definire le aree protette con quelle antropizzate.

Il rilancio del Parco dei Monti Aurunci: le realtà in gioco

Il lavoro della Regione Lazio è solo una faccia della moneta nel futuro del Parco dei Monti Aurunci. In questi mesi sono stati presi contatti con associazioni e i Comuni presenti nell’area forestale, cui è stata richiesta una collaborazione per il progetto legato al rilancio di questa zona. Al momento, sono proprio le attività comunali che hanno dato il maggior apporto verso questo disegno per il futuro. Si attende, al contrario, anche il sostegno delle realtà private, che almeno al momento non hanno fatto giungere il proprio interesse per l’idea.

Difendere le caratteristiche del Parco

Il Parco dei Monti Aurunci permette di vivere un’esperienza tra natura e storia, anche per i molteplici monumenti presenti nella sua area. Oggi ci sono al suo interno strutture come musei, laboratori degli artigiani, vivai o palazzi storici: strutture che in alcuni casi hanno la necessità di essere ristrutturate per valorizzarne la vena turistica.

Il problema degli incendi nelle Riserve Naturali del Lazio

Al pari delle altre Riserve Naturali presenti nel Lazio, anche il Parco dei Monti Aurunci è sensibile al problema degli incendi. Su tale realtà il commissario Casale sta valutando un piano per gestire eventuali necessità o criticità, fornendosi dei dovuti mezzi per monitorare e prevenire determinati incidenti all’interno dell’area naturale. Nel suo progetto è previsto l’inserimento di tecnologia altamente sofisticata, come nel caso dei sensori, le termocamere e i droni per monitorare la riserva naturale dall’alto: mezzi che saranno cruciali nel contrastare i focolai e l’eventuale azione di piromani.