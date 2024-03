Una valle suggestiva tra animali e natura, si trova a 30 minuti da Roma: la cascata è il colpo d’occhio

Una valle suggestiva immersa nella natura e con gli animali liberi alle porte di Roma: ecco dove si trova questo incantevole posto.

Valli suggestive e animali selvatici che vivono immersi nella natura. Non è un sogno, ragazzi. Un posto così incantevole lo troviamo nella provincia di Roma, distante veramente pochi chilometri dalla Città Eterna. Quello che vi descriveremo in questo articolo, infatti, si rivela il posto più adatto per fare una bellissima gita fuori porta, ma soprattutto un delizioso pic-nic non lontani da casa e immersi nella natura.

La valle suggestiva e immersa nella natura alle porte di Roma

In questo articolo vi stiamo parlando della famosa Valle del Sorbo, che si estende sul territorio di Roma Nord con le proprie bellezze. La vasta vallata si trova appena fuori le porte della Capitale, estendendosi coi propri ettari tra le realtà comunali di Formello e Campagnano di Roma. La Valle che vi descriveremo qui, fa parte di una riserva naturale più grande: si tratta di quella legata al Parco di Veio.

Un paradiso naturale a Roma Nord

La Valle del Sorbo si trova dentro il Parco di Veio che, come abbiamo scritto anche sul nostro giornale, risulta tra le aree naturali più belle del territorio laziale e soprattutto del Centro Italia. La bellezza che caratterizza questo spazio, anzitutto, è quello di trovare un paradiso con una natura incontaminata e non eccessivamente lontano dalla città di Roma. Tutto questo poi con la presenza di un passaggio dell’acqua, meglio conosciuto come Fosso della Mola.

Cosa vedere in questo paradiso terrestre tra Formello e Campagnano di Roma

Tra le bellezze naturali da vedere in questo spazio, anzitutto, c’è il Fosso della Mola. Tale percorso d’acqua, andando verso la valle, prende il nome di Valchetta. Intorno al passaggio dell’acqua si sviluppano suggestivi paesaggi, composti prettamente da ampi spazi verdi e praterie, delle mucche che pascolano liberamente, cavalli molto amichevoli con gli uomini e soprattutto una freschissima e bellissima cascata.

Le attività di trekking in questo paradiso terrestre

Lo spazio legato alla Valle del Sorbo è caratterizzata da numerosi sentieri e passeggiate, che possono essere impegnate dalle persone più allenate nelle attività di trekking o alle prime armi con questa tipologia di esplorazioni. Questa tipologia di sentieri riprendono le vecchie strade dei carri, che nell’antichità passavano da questa zona: il loro nome, visto il loro vecchio utilizzo, viene individuato con il termine “carrarecce”. Lungo questi percorsi, in mezzo alla natura, troveremo una sorpresa davanti ai nostri occhi: troveremo la storica statua dello scultore Davide Dormino. L’opera, chiamata l’Atlante, rappresenta la prima vertebra.