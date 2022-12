L’università La Sapienza stanzia un bonus da 1500 euro per gli studenti fuorisede in affitto

Roma. Un concorso bandito dall’università La Sapienza per assegnare 300 contributi da 1.530 euro agli studenti. I fondi verranno assegnati, nello specifico, agli studenti fuorisede in qualità di contributo per le spese d’affitto sostenute nel 2022. Un bando importantissimo, per coloro che hanno concrete difficoltà nel portare avanti le spese immobiliari necessarie per vivere e frequentare la prima università della Capitale. Il bando riporta la scadenza 10 gennaio 2023, e stanzia un budget complessivo di 459.157,50 euro, destinato direttamente a studenti immatricolati o iscritti ai corsi di studio di Sapienza nell’anno accademico 2021/2022. Ovviamente, studenti che non siano residenti a Roma, e intestatari di un regolare contratto di affitto. Un altro requisito importante e indispensabile per l’assegnazione è un Isee non superiore ai 20 mila euro, oltre a non dover fruire di altri contributi pubblici destinati allo stesso scopo.

Oltre a ciò, un’altra buona notizia: sono in dirittura di arrivo anche le borse di collaborazione part-time destinate a 189 studentesse e studenti per cui è già stata pubblicata la graduatoria definitiva, il tutto basato su due variabili: il merito e il reddito. I vincitori, pertanto, potranno beneficiare di 1.295 euro per un totale di 45 mila euro per tale provvedimento emanato dall’Università. Ma non si tratta certo di un unicum: da anni La Sapienza eroga bandi per le cosiddette borse di collaborazione, che danno la possibilità agli studenti non solo di guadagnare qualcosa, ma soprattutto di fare un’esperienza simil lavorativa per poter mettere a frutto quello che hanno imparato, a disposizione dei servizi universitari.

Garantire il diritto allo studio

“Siamo a fianco delle nostre studentesse e dei nostri studenti – ha voluto sottolineare la Rettrice dell’Università Antonella Polimeni – con misure concrete volte a garantire il diritto allo studio. Come Sapienza avvertiamo la necessità di sostenere la nostra comunità universitaria in un momento particolarmente complesso come quello che sta affrontando il nostro Paese. Appena una settimana fa abbiamo anche approvato un contributo a favore dei nostri dipendenti per contrastare il caro-bollette”.