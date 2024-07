Un’occasione per rilanciare l’ex Parco Leonardo, nuova società prende la gestione del The Wow Side

Un’opportunità di rilancio per l’ex centro commerciale Parco Leonardo, oggi rinominato The Wow Side: ecco la nuova società che lo gestisce

Per tutti rimarrà Parco Leonardo, ovvero una delle strutture commerciali più grandi di Europa e che sorge alle porte della città di Fiumicino. Pur se ben collegato all’Autostrada Roma-Fiumicino e la Portuense, il centro commerciale – oggi chiamato The Wow Side – ha avuto una battuta d’arresto nel tempo. Forse schiacciato dagli altri centri commerciali di Roma Sud (in primis il vicino Parco Da Vinci, poi Maximo ed Euroma), unito a un quartiere che purtroppo non ha trovato la consacrazione ipotizzata da quegli urbanisti che lo progettarono. Una storia che, almeno oggi, potrebbe cambiare e rilanciare questo luogo.

La possibilità di rilancio per l’ex Parco Leonardo

La service company Nhood gestirà da questo mese la struttura del The Wow Side, ambendo all’obiettivo di rilanciarlo verso i vecchi fasti e portare nuovi marchi ad aprire all’interno di questo centro. La realtà specializzata in dimensione immobiliare, si è aggiudicata la gara indetta dalle Generali Real Estate. La Nhood Service Italy, specializzata proprio in commercial real estate e rigenerazione urbana, ha avuto il mandato di Property Management per il centro commerciale The Wow Side di Fiumicino.

Gli obiettivi per il centro commerciale The Wow Side

La strada è lunga, anche se nelle mani della Nhood arriva un lavoro già iniziato dalle Generali Real Estate. La service company avrà un mandato di tre anni, in cui dovrà compiersi il rilancio commerciale di questa posizione strategica. Servirà riposizionarlo all’interno del mercato capitolino, in una situazione dove la concorrenza è diventata oggettivamente spietata e all’interno di un percorso iniziato appena un anno fa. Allo shopping tradizionale, si proverà seguire anche delle attività per tutta la cittadinanza Fiumicino e le realtà limitrofi: intrattenimento, eventi culturali e capaci di creare aggregazione sociale.

La ricetta del successo dipenderà anche dai brand che arriveranno ad aprire dentro il centro del The Wow Side. Bisognerà convincere i brand già consolidati sul mercato, ma anche dare l’opportunità a realtà emergenti di mettersi in mostra all’interno di questo luogo. Nhood proverà a cercare i profili più idonei sia sulla scala nazionale, ma anche guardando alla realtà internazionale. Tutto ciò ponendo grande attenzione alla sostenibilità ambientale e l’offerta verso la clientela di questo centro commerciale.