Usa la piastra per capelli in treno, scatta l’allarme antincendio: linea Grosseto-Roma bloccata

Gesto sconsiderato o atto voluto? Sta di fatto che il gesto di una ragazza, usare in treno una piastra per capelli, ha fatto scattare l’allarme antincendio e ha di conseguenza mandato in tilt il treno e tutta la circolazione ferroviaria sulla linea Grosseto-Roma. E’ successo sabato 25 novembre 2023.

La ricostruzione della vicenda: il fumo della piastra per capelli fa scattare l’allarme antincendio

Andiamo con ordine. Sono circa le ore 13. Una ragazza sale sul treno della linea FL5, la Grosseto – Roma. Si siede al suo posto e dopo qualche minuto tira fuori dal suo zaino una piastra per capelli. La ragazza usa la presa presente sotto ai sedili non per caricare la batteria del cellulare o quella del computer portatile, come fanno in tanti, bensì per far scaldare la piastra per i capelli.

Siamo all’altezza di Maccarese. Dopo qualche minuto la piastra si inizia a scaldare. Ma naturalmente esce anche del fumo. Ed è inevitabile che sul treno (il 4125 Rock) scatti l’allarme antincendio. Il convoglio quindi è costretto a fermarsi. Gli addetti intervengono per verificare che non ci sia alcun incendio a bordo e che la situazione sia sotto controllo. Gli addetti resettano l’antincendio, ma nel frattempo si accumulano inevitabilmente minuti di ritardo su tutta la linea Grosseto-Roma.

Tutti i ritardi: anche il maltempo ci si mette

E non è tutto. Sabato 25 novembre è stata anche una giornata di brutto tempo sull’Italia. Considerando quindi anche i danni dal maltempo che si stavano registrando in quelle ore, gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono stati diversi: rallentamenti fino a 20 minuti per un treno dell’Alta Velocità, fino a 30 per un treno Intercity e fino a 40 per sei treni regionali. Insomma, una giornata di passione per i pendolari.